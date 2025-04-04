Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng Công Ty TNHH 4Ever D&i làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên quản lý chất lượng Tại Công Ty TNHH 4Ever D&i
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: Quang Trung Software Park, Tan Chanh Hiep Ward, District 12, HCM
Mô Tả Công Việc Nhân viên quản lý chất lượng Với Mức Lương Thỏa thuận
- Develop samples, source samples, and place production orders.
- Update order status, monitor production progress, and ensure timely delivery.
- Manage material sourcing and resolve quality issues during production.
- Communicate via email with buyers.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Fluent in English (both written and spoken).
- Less than 5 years of experience. New, fresh can apply (Please submit CV in English).
- Strong ability to work independently and in teams. Experience in backpacks, bags is preferred.
Tại Công Ty TNHH 4Ever D&i Thì Được Hưởng Những Gì
