Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MASTERISE làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MASTERISE
Ngày đăng tuyển: 26/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 25/04/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MASTERISE

Nhân viên quản lý chất lượng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên quản lý chất lượng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MASTERISE

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hải Phòng: The Centric Hải Phòng, đô thị mới, Khu đô thị bắc sông Cấm, Thủy Nguyên, Hải Phòng, Việt Nam

Mô Tả Công Việc Nhân viên quản lý chất lượng Với Mức Lương Thỏa thuận

Công tác vận hành
1. Thực hiện đầy đủ các chính sách và quy trình làm việc dưới sự chỉ đạo của Trưởng Ban Quản Lý.
2. Đảm bảo công tác điều hành hàng ngày của của dự án được quản lý hiệu quả.
3. Đảm bảo các nhu cầu/ yêu cầu về dịch vụ từ Cư dân phải được lưu ý và giải quyết kịp thời.
4. Làm việc và tạo mối quan hệ tốt với chính quyền địa phương các vấn đề có liên quan đến công việc.
5. Làm việc với các nhà cung cấp và đảm bảo rằng các dịch vụ/ sản phẩm được cung cấp 1 cách chuyên nghiệp và đúng lúc.
6. Thực hiện và cập nhật các quy trình làm việc mới khi cần thiết.
7. Lên quy trình, kế hoạch và đào tạo nhân viên (kế hoạch khẩn cấp, quy trình vận hành, v.v.).
8. Cập nhật các thông tin cúp điện, nước, lịch bảo trì, bảo dưỡng định kỳ v.v.
9. Quản lý bãi xe, thẻ xe/ Quản lý thẻ ra vào toà nhà.
10. Phối hợp với Giám sát bộ phận Lễ tân quản lý công việc chuyển hàng ra vào toà nhà.
11. Quản lý nhân viên hồ bơi.
Công tác hành chính
1. Hỗ trợ Ban Quản Lý trong việc tổ chức và sắp xếp sự kiện, khi được yêu cầu ví dụ như như Hội nghị, tiệc Giáng sinh và Tất niên, v.v.
2. Đảm bảo các nhà thầu bên ngoài thực hiện đúng yêu cầu công tác lắp đặt trang thiết bị, dịch vụ và sửa chữa trong Khu Dinh Thự theo như các hợp đồng bảo trì đã ký.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MASTERISE Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MASTERISE

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MASTERISE

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MASTERISE

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: TMDV số 19, Tòa nhà Masteri An Phú, 179 Võ Nguyên Giáp, Phường Thảo Điền, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

