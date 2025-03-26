Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MASTERISE làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận

Công tác vận hành

1. Thực hiện đầy đủ các chính sách và quy trình làm việc dưới sự chỉ đạo của Trưởng Ban Quản Lý.

2. Đảm bảo công tác điều hành hàng ngày của của dự án được quản lý hiệu quả.

3. Đảm bảo các nhu cầu/ yêu cầu về dịch vụ từ Cư dân phải được lưu ý và giải quyết kịp thời.

4. Làm việc và tạo mối quan hệ tốt với chính quyền địa phương các vấn đề có liên quan đến công việc.

5. Làm việc với các nhà cung cấp và đảm bảo rằng các dịch vụ/ sản phẩm được cung cấp 1 cách chuyên nghiệp và đúng lúc.

6. Thực hiện và cập nhật các quy trình làm việc mới khi cần thiết.

7. Lên quy trình, kế hoạch và đào tạo nhân viên (kế hoạch khẩn cấp, quy trình vận hành, v.v.).

8. Cập nhật các thông tin cúp điện, nước, lịch bảo trì, bảo dưỡng định kỳ v.v.

9. Quản lý bãi xe, thẻ xe/ Quản lý thẻ ra vào toà nhà.

10. Phối hợp với Giám sát bộ phận Lễ tân quản lý công việc chuyển hàng ra vào toà nhà.

11. Quản lý nhân viên hồ bơi.

Công tác hành chính

1. Hỗ trợ Ban Quản Lý trong việc tổ chức và sắp xếp sự kiện, khi được yêu cầu ví dụ như như Hội nghị, tiệc Giáng sinh và Tất niên, v.v.

2. Đảm bảo các nhà thầu bên ngoài thực hiện đúng yêu cầu công tác lắp đặt trang thiết bị, dịch vụ và sửa chữa trong Khu Dinh Thự theo như các hợp đồng bảo trì đã ký.