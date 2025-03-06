Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng Công Ty TNHH Hoa Jewels làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 14 Triệu

Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng Công Ty TNHH Hoa Jewels làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 14 Triệu

Công Ty TNHH Hoa Jewels
Ngày đăng tuyển: 06/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 31/03/2025
Công Ty TNHH Hoa Jewels

Nhân viên quản lý chất lượng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên quản lý chất lượng Tại Công Ty TNHH Hoa Jewels

Mức lương
10 - 14 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
4 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 35 Cách Mạng, P.Tân Thành, Tân Phú, Huyện Tân Phú

Mô Tả Công Việc Nhân viên quản lý chất lượng Với Mức Lương 10 - 14 Triệu

Phối hợp với các Khối/BP/PB liên quan xây dựng/soạn thảo toàn bộ hệ thống tài liệu của Công ty nhằm đảm bảo các tài liệu đó luôn phù hợp với hệ thống quản lý tích hợp của Công ty;
Kiểm soát việc ban hành các tài liệu, hồ sơ sản phẩm, mẫu chuẩn, thông báo/ thông tin, ... trên mạng nội bộ;
Tham gia các đợt đánh giá nội bộ, đánh gia tuân thủ, theo chuyên đề... theo kế hoạch hoặc đột xuất về hệ thống quản lý tích hợp của Công ty nhằm đảm bảo các qui định, qui trình và chính sách của Công ty luôn được tuân thủ;
Theo dõi, đôn đốc việc thiết lập KPI, báo cáo KPI của các bộ phận/phòng ban
Tổng hợp Kế hoạch hoạt động năm, kiểm soát báo cáo Kết quả hoạt động tháng/quý/năm từ các bộ phận/phòng ban. Theo dõi, báo cáo Hành động khắc phục đối với các hạng mục không đạt kế hoạch
Thực hiện đánh giá mức độ tuân thủ Hệ thống quản trị đối với các BP/PB theo kế hoạch hoặc đột xuất theo yêu cầu của cấp trên
Kiểm soát việc tiếp nhận và cập nhật nội dung của Phiếu yêu cầu hành động khắc phục phòng ngừa (Phiếu YCHĐKPPN) vào phần mềm quản lý Phiếu YCHĐKPPN đầy đủ và chính xác;
Hỗ trợ giải quyết Phiếu YCHĐKPPN đầy đủ và đúng hạn;
Báo cáo tổng hợp về tình hình Phiếu YCHĐKPPN hàng tháng;
Tổ chức áp dụng 5S vào hoạt động toàn công ty

Với Mức Lương 10 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Đã đảm trách ở vị trí tương đương ít nhất 2 năm tại các Công ty sản xuất;
Đã từng tham gia xây dựng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001, ISO 14000, AS9100...
Có tư duy hệ thống, quy trình (ưu tiên ứng viên đã làm trong môi trường công ty có hệ thống quy trình)
Có khả năng xây dựng tài liệu, quy trình kiểm tra chất lượng

Tại Công Ty TNHH Hoa Jewels Thì Được Hưởng Những Gì

Thưởng hiệu quả theo tháng, quý, năm
Thưởng cải tiến
Xét duyệt điều chỉnh lương hàng năm
Thưởng Lễ Tết: Tết DL, ÂL, Giỗ tổ Hùng Vương, 30/4 - 01/5, Quốc Khánh
Các phúc lợi khác: sinh nhật, Quốc tế phụ nữ, Trung thu, ...
Khám sức khỏe định kỳ hàng năm
Được đào tạo và phát triển bản thân, kỹ năng mềm.
Cơ hội thăng tiến, phát triển nghề nghiệp ở cấp độ Công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Hoa Jewels

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Hoa Jewels

Công Ty TNHH Hoa Jewels

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 35 Cách Mạng, P.Tân Thành, Q.Tân Phú, Tp.HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

