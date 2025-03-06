Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng Công Ty TNHH Hoa Jewels làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 14 Triệu

Mức lương 10 - 14 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 4 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 35 Cách Mạng, P.Tân Thành, Tân Phú, Huyện Tân Phú

Mô Tả Công Việc Nhân viên quản lý chất lượng Với Mức Lương 10 - 14 Triệu

Phối hợp với các Khối/BP/PB liên quan xây dựng/soạn thảo toàn bộ hệ thống tài liệu của Công ty nhằm đảm bảo các tài liệu đó luôn phù hợp với hệ thống quản lý tích hợp của Công ty;

Kiểm soát việc ban hành các tài liệu, hồ sơ sản phẩm, mẫu chuẩn, thông báo/ thông tin, ... trên mạng nội bộ;

Tham gia các đợt đánh giá nội bộ, đánh gia tuân thủ, theo chuyên đề... theo kế hoạch hoặc đột xuất về hệ thống quản lý tích hợp của Công ty nhằm đảm bảo các qui định, qui trình và chính sách của Công ty luôn được tuân thủ;

Theo dõi, đôn đốc việc thiết lập KPI, báo cáo KPI của các bộ phận/phòng ban

Tổng hợp Kế hoạch hoạt động năm, kiểm soát báo cáo Kết quả hoạt động tháng/quý/năm từ các bộ phận/phòng ban. Theo dõi, báo cáo Hành động khắc phục đối với các hạng mục không đạt kế hoạch

Thực hiện đánh giá mức độ tuân thủ Hệ thống quản trị đối với các BP/PB theo kế hoạch hoặc đột xuất theo yêu cầu của cấp trên

Kiểm soát việc tiếp nhận và cập nhật nội dung của Phiếu yêu cầu hành động khắc phục phòng ngừa (Phiếu YCHĐKPPN) vào phần mềm quản lý Phiếu YCHĐKPPN đầy đủ và chính xác;

Hỗ trợ giải quyết Phiếu YCHĐKPPN đầy đủ và đúng hạn;

Báo cáo tổng hợp về tình hình Phiếu YCHĐKPPN hàng tháng;

Tổ chức áp dụng 5S vào hoạt động toàn công ty

Với Mức Lương 10 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Đã đảm trách ở vị trí tương đương ít nhất 2 năm tại các Công ty sản xuất;

Đã từng tham gia xây dựng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001, ISO 14000, AS9100...

Có tư duy hệ thống, quy trình (ưu tiên ứng viên đã làm trong môi trường công ty có hệ thống quy trình)

Có khả năng xây dựng tài liệu, quy trình kiểm tra chất lượng

Tại Công Ty TNHH Hoa Jewels Thì Được Hưởng Những Gì

Thưởng hiệu quả theo tháng, quý, năm

Thưởng cải tiến

Xét duyệt điều chỉnh lương hàng năm

Thưởng Lễ Tết: Tết DL, ÂL, Giỗ tổ Hùng Vương, 30/4 - 01/5, Quốc Khánh

Các phúc lợi khác: sinh nhật, Quốc tế phụ nữ, Trung thu, ...

Khám sức khỏe định kỳ hàng năm

Được đào tạo và phát triển bản thân, kỹ năng mềm.

Cơ hội thăng tiến, phát triển nghề nghiệp ở cấp độ Công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Hoa Jewels

