Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng MiTek Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Nhân viên thiết kế phối cảnh kiến trúc 3D chịu trách nhiệm về đa dạng các nhiệm vụ mô hình hóa và kết xuất cho các khách hàng hoạt động trong ngành xây dựng trên toàn cầu. Thông qua việc sử dụng các phiên bản mới nhất của phần mềm kết xuất, nhân viên thiết kế phối cảnh kiến trúc 3D hoàn thành các nhiệm vụ khác nhau bao gồm tạo video hướng dẫn toàn bộ ngôi nhà và cả kết xuất bên trong cũng như bên ngoài để khách hàng sử dụng cho mục đích bán hàng và tiếp thị. Khả năng áp dụng tư duy phản biện và sự tự tin đặt câu hỏi để tránh sai lầm đều quan trọng vì vai trò này đòi hỏi kết quả đầu ra chất lượng cao.

- Đọc và diễn giải các bản vẽ kiến trúc và kết cấu để chuyển đổi một cách chính xác thành các video hướng dẫn

- Cung cấp đa dạng hình ảnh bên trong và bên ngoài bao gồm nội thất và trang thiết bị

- Tạo các mô hình 3D của các thành phần kết cấu để giúp việc đọc sơ đồ mặt bằng công trường dễ dàng hơn

- Tham gia các cuộc họp khách hàng để tiếp nhận phản hồi về các dự án

- Sửa đổi tài liệu theo các yêu cầu thay đổi của khách hàng

- Đưa ra gợi ý về màu sắc, nội thất và ánh sáng phù hợp với phạm vi công việc của khách hàng

- Cung cấp phản hồi khi có sự xung đột giữa các tập tin 2 chiều, bị lỗi hoặc không tương thích mà có thể gây ra sự cố xây dựng khi thực hiện trên công trường

- Đảm bảo các công việc đã hoàn thành tuân thủ theo các hướng dẫn và thông số kỹ thuật của khách hàng