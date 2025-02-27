Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng Bệnh viện thẩm mỹ JW Hàn Quốc làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 18 Triệu

Mức lương 12 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 44 - 46 - 48 - 50 Tôn Thất Tùng, Phường Bến Thành, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh, Quận 1, Quận 1

Đầu mối Tổ chức và lên kế hoạch triển khai các công tác liên quan đến chất lượng bệnh viện

Phụ trách tiêu chí D3, C10 (C2/2025)

Thực hiện các báo cáo nội bộ và báo cáo ngoại viện (sheets 3)

Xây dựng, điều phối các hoạt động Sinh hoạt chuyên môn, Bình bệnh án, đơn thuốc và nghiên cứu khoa học

Quản lý văn thư phòng KHTH-QLCL-PĐD

Giám sát chất lượng ghi chép hồ sơ bệnh án

Phối hợp với Nhân sự 02 Khảo sát sự hài lòng của bệnh nhân về dịch vụ chăm sóc và thu thập phản hồi

Tham gia các hội đồng kiểm soát nhiễm khuẩn và các hội đồng chuyên môn khác

Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Lãnh đạo phòng

Trình độ: Tốt nghiệp Đại học trở lên thuộc ngành Y tế công cộng, Quản trị Bệnh viện, ...

Có ít nhất 02 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương tại các Bệnh viện, phòng khám

Am hiểu quy định ngành y tế và hoạt động cải tiến chất lượng bệnh viện.

Tự tổ chức, sắp xếp và xây dựng kế hoạch để thực hiện nhiệm vụ được phân công .

Sử dụng thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, Powerpoint)

Có khả năng trình bày và giao tiếp tốt, phân tích đánh giá, đề xuất giải pháp

Nghỉ phép, Lễ Tết theo quy định.

Chế độ xem xét tăng lương định kỳ gắn liền với hiệu quả công việc và hiệu quả hoạt động của Bệnh viện.

Được tham gia các lớp huấn luyện kỹ năng, chuyên môn, các chương trình đào tạo khóa học bên ngoài theo kế hoạch của Bệnh viện

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện, có cơ hội thăng tiến và ổn định lâu dài

Du lịch nghỉ mát hàng năm (Khách sạn tiêu chuẩn 4 – 5 sao, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao dành cho cán bộ, nhân viên Bệnh viện)

Thưởng Tết, lương tháng 13, …

Thưởng các ngày lễ 27/2, Giỗ tổ Hùng Vương, 20/4, 02/9, sinh nhật nhân viên, ...

Hỗ trợ chi phí ăn trưa hằng tháng

Có thưởng cho nhân viên đạt danh hiệu xuất sắc

Các chương trình quà tặng nhân ngày phụ nữ 8/3, 20/10, chăm lo cho con em cán bộ nhân viên như tặng quà nhân ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6, Tết trung thu.

Cá nhân xuất sắc, quản lý xuất sắc sẽ có những khoản thưởng riêng và/hoặc thưởng một chuyến du lịch cao cấp nước ngoài.

Các vị trí quản lý và quy hoạch quản lý được hỗ trợ đào tạo quản lý chuyên môn từ cấp trung đến cao.

Tham gia các hội nghị Quốc tế về chuyên môn, quản lý.

Các quyền lợi khác: nuôi con dưới 12 tháng tuổi, sinh nhật, đám cưới

Các quyền lợi khác theo chính sách của Bệnh viện JW Hàn Quốc.

