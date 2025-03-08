Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng ANNAM GOURMET Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 8 Triệu

Mức lương Từ 8 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Kho Cát lái - 930B2 Đường B, KCN Cát Lái, Phường Thạnh Mỹ Lợi, TP Thủ Đức, Quận 2, Quận 2

Mô Tả Công Việc Nhân viên quản lý chất lượng Với Mức Lương Từ 8 Triệu

Hiểu rõ Quy trình, Quy định áp dụng tại Kho hàng

Thực hiện kiểm tra chất lượng hàng hoá, kiểm tra khuyết tật (lỗi) của sản phẩm tại các công đoạn, quy trình Kho

Đưa ra các hướng dẫn để đảm bảo chất lượng của sản phẩm ở các công đoạn

Kiểm tra, audit việc thực thi quy trình theo đúng quy trình QA/QC đề ra

Tham gia các hoạt động cải tiến về chất lượng hàng hoá

Truy xuất nguồn gốc sản phẩm nhằm đảm bảo vấn đề liên quan đến chất lượng.

Theo dõi các sản phẩm không phù hợp nhằm ra các hành động quyết định thu hồi kịp thời.

Theo dõi thời hạn sử dụng sản phẩm.

Với Mức Lương Từ 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tốt nghiệp Cao đẳng/ Đại học chuyên ngành Công nghệ Thực phẩm.

• Dưới 1 năm kinh nghiệm hoặc đã từng thực tập trên 6 tháng công việc QA/QC ngành thực phẩm/ sản xuất thực phẩm.

• Làm việc cẩn thận, siêng năng, trung thực, năng động

• Có khả năng làm việc độc lập, khả năng quan sát và phân tích tốt

• Có tinh thần trách nhiệm đối với hàng hóa, tài sản trong Kho

Tại ANNAM GOURMET Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Lương tháng 13

HĐLĐ, bảo hiểm XH, BHYT đầy đủ

Được tạo điều kiện để tham gia các khóa đào tạo nâng cao chuyên môn, phát triển nghề nghiệp

Review lương ít nhất 1 lần/năm; có thăng tiến nội bộ cho nhân viên làm việc xuất sắc và gắn bó lâu dài với cty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại ANNAM GOURMET Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin