Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng CÔNG TY CỔ PHẦN LA VO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 11 Nguyễn Sơn, P. Phú Thạnh, Tân Phú, Huyện Tân Phú

Mô Tả Công Việc Nhân viên quản lý chất lượng Với Mức Lương Thỏa thuận

Quản lý và duy trì hệ thống : Xây dựng hệ thống thang đo định lượng cho hệ thống chất lượng của công ty, đo lường và cải tiến hệ thống, duy trì hệ thống tài liệu hồ sơ của công ty;

Lập tiêu chuẩn thiết bị, cải tiến các thiết bị sản xuất, thiết bị thí nghiệm đạt hiệu quả. Tìm hiểu và đề xuất các giải pháp cho thiết bị mới tối ưu;

Lập kế hoạch hiệu chuẩn cho toàn bộ thiết bị trong nhà máy theo quy định. Thực hiện hiệu chuẩn theo đúng kế hoạch đề ra;

Kiểm tra chất lượng tổng thể sản phẩm và hệ thống;

Thống kê sai hỏng trong quá trình, cập nhật dữ liệu lưu hồ sơ và đề xuất giải pháp cải tiến;

Thực hiện báo cáo KPI bộ phận và các báo cáo công việc theo quy định.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành hóa học, hóa mỹ phẩm, ……..;

Hiểu biết hệ thống ISO 9001 :2015,GMP, ISO 14001:2015, FDA…;

Trình độ vi tính : Word, excell nâng cao

Kiến thức:

Tiêu Chuẩn ISO: Hiểu biết về các tiêu chuẩn ISO liên quan, như ISO 9001 cho quản lý chất lượng, ISO 14001 cho quản lý môi trường;

Pháp Lý và Quy Định: Kiến thức về các yêu cầu pháp lý và quy định liên quan đến mỹ phẩm;

Quy Trình và Hệ thống: Hiểu rõ về quy trình nghiệp vụ và hệ thống quản lý chất lượng;

Phân Tích Dữ liệu: Có khả năng phân tích và đánh giá dữ liệu để cải thiện chất lượng;

Khả năng giao tiếp/dịch thuật Anh Ngữ.

Kỹ năng:

Giao Tiếp;

Quản Lý Thời Gian: Khả năng quản lý thời gian và ưu tiên công việc hiệu quả;

Giải Quyết Vấn Đề: Có khả năng giải quyết vấn đề và đưa ra quyết định tốt.

Tính cách:

Trách Nhiệm: Có trách nhiệm cao trong việc tuân thủ và quản lý tiêu chuẩn;

Chi Tiết và Cẩn Thận: Chú ý đến chi tiết và có khả năng nhận biết các vấn đề tiềm ẩn;

Độc Lập: Có khả năng làm việc độc lập và tự quản lý;

Hợp Tác: Khả năng làm việc tốt trong môi trường nhóm và với các bên liên quan khác.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN LA VO Thì Được Hưởng Những Gì

Cơ hội thăng tiến và phát triển sự nghiệp;

Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ;

Được tham gia các khóa đào tạo về kỹ năng, chuyên môn trong công việc;

Được tham gia vào một môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, sáng tạo;

Chính sách phúc lợi (ma chay, hiếu hỷ,...) và các Ngày Lễ, Tết đều có thưởng, lương tháng 13,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN LA VO

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin