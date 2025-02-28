Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng Công ty CP Kids Plaza làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 14/1 đường số 53 phường 14 Gò Vấp, Gò Vấp, Quận Gò Vấp

Mô Tả Công Việc Nhân viên quản lý chất lượng

• Giám sát mọi khía cạnh của đảm bảo chất lượng bao gồm thiết lập số liệu, áp dụng các thông lệ tốt nhất của ngành và phát triển các công cụ và quy trình mới để đảm bảo đáp ứng các mục tiêu về chất lượng.

• Xác định, lập tài liệu và quản lý các quy trình và thủ tục thử nghiệm để đảm bảo độ tin cậy và tuân thủ các tiêu chuẩn

• Phát triển các chương trình thử nghiệm giải quyết các lĩnh vực như tác động đến cơ sở dữ liệu, các tình huống phần mềm, regression testing, negative testing, error or bug retests, or usability..

• Thiết kế và quản lý các kế hoạch, tình huống, tập lệnh hoặc quy trình thử nghiệm.

• Quản lý và tiến hành mọi quy trình thử nghiệm bao gồm UAT, OAT và SAT.

• Đảm bảo rằng môi trường thử nghiệm đủ điều kiện so với môi trường sản xuất.

• Tạo hoặc duy trì cơ sở dữ liệu về các lỗi thử nghiệm đã biết.

• Tiến hành phân tích lịch sử các kết quả thử nghiệm.

• Theo dõi hiệu suất chương trình để đảm bảo hoạt động hiệu quả và không có sự cố.

• Xác định, phân tích và lập tài liệu các sự cố với chức năng chương trình, đầu ra, màn hình trực tuyến hoặc nội dung.

• Hoạt động như điểm liên hệ chính cho mọi khía cạnh QA của các bản phát hành, cung cấp các dịch vụ QA và phối hợp các nguồn lực QA trong công ty.

• Dẫn dắt và hướng dẫn các thành viên nhóm QA.

• Lên kế hoạch lịch trình hoặc chiến lược thử nghiệm theo phạm vi dự án hoặc ngày giao hàng.

• Hợp tác với nhân viên thực địa để đánh giá hoặc chẩn đoán các vấn đề và đề xuất các giải pháp khả thi.

• Quản lý quy trình Quản lý sự cố và truyền đạt các giải pháp với các bên liên quan.

• Quản lý quy trình Phát hành và Triển khai để đảm bảo chất lượng phát hành trên môi trường sản xuất.

• Thu thập dữ liệu và cung cấp báo cáo hiệu suất cho tất cả các quy trình liên quan hàng tuần.

• Hỗ trợ người quản lý dịch vụ trong việc thúc đẩy thực hành quản lý dịch vụ tốt nhất và chuẩn hóa quy trình.

2. Kiến thức & Kinh nghiệm

2. Kiến thức & Kinh nghiệm

• Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm trong phát triển phần mềm và quản lý hệ thống.

• Kinh nghiệm đã được chứng minh trong việc phát triển và thực hiện các trường hợp thử nghiệm, tập lệnh, kế hoạch và quy trình để hỗ trợ nhiều phương pháp phát triển khác nhau.

• Quen thuộc với toàn bộ vòng đời phát triển phần mềm và các chu kỳ thử nghiệm (Unit, Regression, Functional, Systems, Stress & Scale, Smoke & Sanity).

• Hiểu biết về kiến trúc và triển khai ứng dụng web đa tầng.

• Hiểu biết về các phương pháp và hoạt động QA tốt nhất hiện có để thiết kế, triển khai và tự động hóa các quy trình.

3. Kỹ năng kỹ thuật

• Khả năng tiến hành và chỉ đạo nghiên cứu các vấn đề và sản phẩm CNTT khi cần thiết.

• Khả năng phân tích, đánh giá và giải quyết vấn đề.

• Kỹ năng giao tiếp bằng văn bản chi tiết và hiệu quả để ghi lại các tính năng đã thử nghiệm và lỗi tìm thấy.

• Kiểm thử tự động, với API và giao diện người dùng web với nhiều ngôn ngữ lập trình khác nhau.

• Kiểm tra hiệu suất và bảo mật, với kiến thức và định nghĩa tình huống chi tiết, đánh giá tình trạng hiệu suất của hệ thống.

Tại Công ty CP Kids Plaza Thì Được Hưởng Những Gì

Chế độ BHXH, BHYT và thưởng các ngày lễ, tết, thưởng âm lịch (theo kết quả KD)

Chế độ liên hoan, sinh nhật, hiếu hỉ, cưới hỏi...

Làm việc trong môi trường trẻ trung, thân thiện.

Tham gia sự kiện Teambuilding, Year end party, Từ thiện, I'm Leader, I'm Kidsers...

Phụ cấp khác: ăn ca, công tác phí (nếu có).

