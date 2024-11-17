Tuyển Bán hàng kỹ thuật Điện/Điện tử/Viễn thông Công Ty TNHH PNK làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu

Mức lương 20 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 14 Kim Đồng, Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Bán hàng kỹ thuật Điện/Điện tử/Viễn thông Với Mức Lương 20 - 25 Triệu

Lĩnh vực: thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ và giải pháp công nghệ cho khách hàng sử dụng vốn đầu tư công (Công An, Quân Đội)

Tiếp nhận các đầu mối khách hàng được giao, thực hiện chăm sóc khách hàng, tạo lập tốt mối quan hệ để tìm hiểu, nắm bắt các thông tin về nguồn vốn, dự án, kế hoạch mua sắm của khách hàng.

Xây dựng dự án (chuyển đổi số, mua sắm thiết bị) cho từng đầu mối khách hàng.

Tìm hiểu các thông tin sản phẩm mà khách hàng đã mua: danh mục, thông số kỹ thuật, số lượng, giá cả.

Tổ chức demo, giới thiệu sản phẩm.

Tìm hiểu đối thủ cạnh tranh ở từng đầu mối

Chủ trì và phối hợp với các bộ phận để triển khai và thực hiện dự án

Các công việc khác theo sự chỉ đạo của trưởng bộ phận.

Với Mức Lương 20 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam, từ 28 tuổi trở lên. Tốt nghiệp đại học các chuyên ngành (Ưu tiên ứng viên tốt nghiệp Công nghệ thông tin, điện tử viễn thông)

Có từ 2 năm kinh nghiệm quản lý và triển khai các dự án Công nghệ thông tin, chuyển đổi số với các đơn vị sử dụng vốn ngân sách (Quân đội, công an, các bộ, ban, ngành)

Nắm rõ quy qui trình sử dụng vốn ngân sách, quy trình đấu thầu dự án Công nghệ thông tin, chuyển đổi số.

Kỹ năng giao tiếp, ngoại giao, tạo lập mối quan hệ tốt

Khả năng làm việc độc lập.

Tại Công Ty TNHH PNK Thì Được Hưởng Những Gì

Lương từ 20-25 triệu + Thưởng theo dự án, thu nhập 500 triệu - 700 triệu/năm

Đầy đủ các chế độ BHXH, phúc lợi cho người lao động

Lương tháng 13, thưởng theo hiệu quả công việc, thưởng Lễ, Tết theo quy định chung của công ty

Phụ cấp: ăn trưa, công tác phí theo quy định của Công ty

Nghỉ phép, nghỉ lễ tết, du lịch nghỉ mát.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH PNK

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin