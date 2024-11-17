Tuyển Photographer/Video Editor CÔNG TY CP HÃNG TRUYỀN THÔNG BÁO CHÍ TRUYỀN HÌNH VUV làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 18 phố Nguyễn Thanh Bình, Vạn Phúc, Hà Đông

Mô Tả Công Việc

Phối hợp với biên kịch để edit video theo yêu cầu: Video quảng cáo, phim ngắn, short video tiktok, youtube, reels,

Thiết kế thumbnail cho video, banner cho Facebook Ads, và các kênh Social Media..

Sáng tạo và đề xuất ý tưởng cho các video và design, bắt trend nhạc, hình ảnh,...

Yêu Cầu Công Việc

Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm Editor trở lên

Sử dụng ổn các công cụ như Photoshop, After Effect, Premiere hay bất cứ phần mềm nào có thể đáp ứng công việc được giao

Ham học hỏi, sáng tạo, trách nhiệm trong công việc

Đam mê dựng, khả năng tư duy, sáng tạo tốt

Có ý thức tự giác và tinh thần trách nhiệm

Tại CÔNG TY CP HÃNG TRUYỀN THÔNG BÁO CHÍ TRUYỀN HÌNH VUV Thì Được Hưởng Những Gì

1. Được đóng BHXH, BHYT theo quy định của Nhà nước

2. Được hưởng các chế độ thưởng phúc lợi: lễ tết, sinh nhật,...theo quy định

3. Công việc được tiếp xúc thực tế, được rèn luyện, phát triển kỹ năng của bản thân

4. Môi trường năng động, tôn trọng ý kiến cá nhân, dễ dàng phát triển khả năng sáng tạo của bản thân.

5. Hưởng trợ cấp; hỗ trợ ăn uống, chăm sóc đầy đủ khi đi sản xuất

