Tuyển Photographer/Video Editor CÔNG TY CP HÃNG TRUYỀN THÔNG BÁO CHÍ TRUYỀN HÌNH VUV làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Photographer/Video Editor Tại CÔNG TY CP HÃNG TRUYỀN THÔNG BÁO CHÍ TRUYỀN HÌNH VUV
Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Số 18 phố Nguyễn Thanh Bình, Vạn Phúc, Hà Đông
Mô Tả Công Việc Photographer/Video Editor Với Mức Lương 10 - 15 Triệu
Phối hợp với biên kịch để edit video theo yêu cầu: Video quảng cáo, phim ngắn, short video tiktok, youtube, reels,
Thiết kế thumbnail cho video, banner cho Facebook Ads, và các kênh Social Media..
Sáng tạo và đề xuất ý tưởng cho các video và design, bắt trend nhạc, hình ảnh,...
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm Editor trở lên
Sử dụng ổn các công cụ như Photoshop, After Effect, Premiere hay bất cứ phần mềm nào có thể đáp ứng công việc được giao
Ham học hỏi, sáng tạo, trách nhiệm trong công việc
Đam mê dựng, khả năng tư duy, sáng tạo tốt
Có ý thức tự giác và tinh thần trách nhiệm
Tại CÔNG TY CP HÃNG TRUYỀN THÔNG BÁO CHÍ TRUYỀN HÌNH VUV Thì Được Hưởng Những Gì
1. Được đóng BHXH, BHYT theo quy định của Nhà nước
2. Được hưởng các chế độ thưởng phúc lợi: lễ tết, sinh nhật,...theo quy định
3. Công việc được tiếp xúc thực tế, được rèn luyện, phát triển kỹ năng của bản thân
4. Môi trường năng động, tôn trọng ý kiến cá nhân, dễ dàng phát triển khả năng sáng tạo của bản thân.
5. Hưởng trợ cấp; hỗ trợ ăn uống, chăm sóc đầy đủ khi đi sản xuất
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CP HÃNG TRUYỀN THÔNG BÁO CHÍ TRUYỀN HÌNH VUV
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
