Tuyển Photographer/Video Editor CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢNG CÁO DIGI HERO làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 4, Tòa MAC Plaza, số 10 Trần Phú, Hà Đông, Hà Đông

Mô Tả Công Việc Photographer/Video Editor Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

- Thực hiện quay, dựng video quảng bá thương hiệu và các sản phẩm theo yêu cầu;

- Phối hợp với các thành viên khác trong bộ phận Marketing lên kế hoạch, ý tưởng, kịch bản cho các buổi chụp hình, quay video;

- Thực hiện xử lý hình ảnh, dựng và xử lý hậu kỳ cho các video về sản phẩm/ video viral/ video event,...

- Chịu trách nhiệm về hình ảnh video sản phẩm truyền thông và theo từng chiến dịch Marketing của công ty;

- Đảm bảo thời gian của từng hạng mục theo kế hoạch;

- Quản lý tốt chất lượng công việc, cũng như chịu được áp lực công việc;

- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của ban lãnh đạo và cấp trên trong khả năng chuyên môn.

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm: Tối thiểu 01 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương;

- Ưu tiên độ tuổi: 22-35 tuổi;

- Sử dụng thành thạo các loại máy quay film HD, máy ảnh, công cụ gimbal các dòng cho điện thoại di động, DSLR;

- Sử dụng thành thạo phần mềm Adobe Photoshop, Lightroom và các phần mềm chỉnh sửa Retouch ảnh; Adobe Premiere, Adobe After Effect ...

- Có nền tảng thẩm mỹ tốt;

- Có khả năng tư duy sáng tạo, phân tích nội dung, chuyển tải ý tưởng.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢNG CÁO DIGI HERO Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: Lương cứng 12 – 17 triệu (có thể thỏa thuận theo năng lực) + Hoa hồng + Thưởng + Phụ cấp

Lương cứng 12 – 17 triệu (có thể thỏa thuận theo năng lực) + Hoa hồng + Thưởng + Phụ cấp

- Ăn trưa: 500k + Gửi xe

- Đóng BHXH, BHYT, BHTN

- Được hưởng lương tháng 13, thưởng lễ tết

- Môi trường làm việc dân chủ, được thể hiện, đóng góp ý kiến cho sự phát triển chung,

- Đồng nghiệp thân thiện, sẵn sàng chia sẻ và hỗ trợ nhau trong công việc

- Tham gia Teambuiding 1 lần/quý, du lịch 2 lần/năm,

- Review lương 2 lần/năm,

- Nhiều chế độ hấp dẫn khác...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢNG CÁO DIGI HERO

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin