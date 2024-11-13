Tuyển Photographer/Video Editor Công ty TNHH Forevermark VietNam làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Tuyển Photographer/Video Editor Công ty TNHH Forevermark VietNam làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Công ty TNHH Forevermark VietNam
Ngày đăng tuyển: 13/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/12/2024
Công ty TNHH Forevermark VietNam

Photographer/Video Editor

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Photographer/Video Editor Tại Công ty TNHH Forevermark VietNam

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 6 Nguyễn Hoàng Tôn, Tây Hồ, Hà Nội, Tây Hồ

Mô Tả Công Việc Photographer/Video Editor Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Quản lý dữ liệu hình ảnh quay của trung tâm
Dựng các video cho các kênh truyền thông của Forevermark theo những dữ liệu quay có sẵn
Định hướng, phát triển kênh Tiktok. Định hướng các tuyến nội dung của kênh
Triển khai thực hiện sản xuất video theo đúng kế hoạch
Hỗ trợ gửi video thành phẩm cho các bộ phận liên quan.
Các công việc khác theo chỉ đạo của Trưởng bộ phận

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

-Tối thiểu có 6 tháng kinh nghiệm ở vị trí tương đương
- Ưu tiên tốt nghiệp nghành thiết kế đồ họa/ truyền thông đa phương tiện/ thiết kế.
- Sử dụng thành thạo PTS, AI, Pr...
- Tư duy nhanh nhạy

Tại Công ty TNHH Forevermark VietNam Thì Được Hưởng Những Gì

-Mức lương từ 10 triệu -15 triệu ( Thỏa thuận theo kinh nghiệm + Năng lực) + Các khoản phụ cấp (Tiền ăn, xăng xe, điện thoại...)
-Thưởng các ngày lễ tết, thưởng dự án, thưởng KPI
- Môi trường làm việc siêu trẻ trung, năng động, nhiệt huyết
- Thường xuyên tổ chức các buổi teambuilding, hoạt động văn hóa tinh thần, du lịch hàng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Forevermark VietNam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Forevermark VietNam

Công ty TNHH Forevermark VietNam

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 614 Lạc Long Quân, P.Nhật Tân, Q.Tây Hồ, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-nhan-vien-quay-dung-video-thu-nhap-10-15-trieu-toan-thoi-gian-tai-ha-noi-job247600
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH công nghệ thương mại điện tử Thịnh Việt
Tuyển Photographer/Video Editor Công ty TNHH công nghệ thương mại điện tử Thịnh Việt làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH công nghệ thương mại điện tử Thịnh Việt
Hạn nộp: 19/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm TAT Ecommerce JSC
Tuyển Photographer/Video Editor TAT Ecommerce JSC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 400 - 600 USD
TAT Ecommerce JSC
Hạn nộp: 10/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 400 - 600 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Sunrise
Tuyển Photographer/Video Editor Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Sunrise làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu
Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Sunrise
Hạn nộp: 02/05/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Hãng Thời Trang Eva De Eva
Tuyển Photographer/Video Editor Hãng Thời Trang Eva De Eva làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 17 Triệu
Hãng Thời Trang Eva De Eva
Hạn nộp: 10/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Thế Giới Điện Giải
Tuyển Photographer/Video Editor Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Thế Giới Điện Giải làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 30 Triệu
Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Thế Giới Điện Giải
Hạn nộp: 23/03/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Thế Giới Điện Giải
Tuyển Photographer/Video Editor Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Thế Giới Điện Giải làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 30 Triệu
Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Thế Giới Điện Giải
Hạn nộp: 23/03/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm One Pacific Holdings
Tuyển Photographer/Video Editor One Pacific Holdings làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
One Pacific Holdings
Hạn nộp: 28/02/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm One Pacific Holdings
Tuyển Photographer/Video Editor One Pacific Holdings làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
One Pacific Holdings
Hạn nộp: 28/02/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm One Pacific Holdings
Tuyển Photographer/Video Editor One Pacific Holdings làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
One Pacific Holdings
Hạn nộp: 28/02/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Fulbright University Vietnam Corporation
Tuyển Photographer/Video Editor Fulbright University Vietnam Corporation làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Fulbright University Vietnam Corporation
Hạn nộp: 16/02/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Dasan Vietnam
Tuyển Software Engineer Công ty TNHH Dasan Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Dasan Vietnam
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên thủ kho CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 11 Triệu
CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM
Hạn nộp: 15/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 10 - 11 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Tuyển Nhân viên mua hàng Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu
Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Hạn nộp: 12/10/2025
Hà Nội Còn 26 ngày để ứng tuyển 9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Tuyển Kế toán nội bộ CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Tuyển Sales Engineer CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Hạn nộp: 20/09/2025
Hà Nội Còn 4 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Edufit
Tuyển Biên phiên dịch Edufit làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 19 Triệu
Edufit
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Còn 23 ngày để ứng tuyển 15 - 19 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm FPT Smart Cloud (FCI)
Tuyển Business Analyst FPT Smart Cloud (FCI) làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 45 Triệu
FPT Smart Cloud (FCI)
Hạn nộp: 03/10/2025
Hà Nội Còn 17 ngày để ứng tuyển 20 - 45 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ GIÁO DỤC VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ QUỐC TẾ LANGMASTER
Tuyển Giáo viên CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ GIÁO DỤC VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ QUỐC TẾ LANGMASTER làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ GIÁO DỤC VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ QUỐC TẾ LANGMASTER
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Còn 45 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH KIN KIN LOGISTICS
Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH KIN KIN LOGISTICS làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH KIN KIN LOGISTICS
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Còn 23 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC LÝ ĐẠI LỢI
Tuyển Giáo viên tiếng Anh CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC LÝ ĐẠI LỢI làm việc tại Hải Phòng thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC LÝ ĐẠI LỢI
Hạn nộp: 30/09/2025
Hải Phòng Còn 14 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Thương mại và XNK Đại Lâm Mộc
Tuyển Pha chế Công ty TNHH Thương mại và XNK Đại Lâm Mộc làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty TNHH Thương mại và XNK Đại Lâm Mộc
Hạn nộp: 26/09/2025
Hà Nội Còn 10 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ SA LY GROUP
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ SA LY GROUP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ SA LY GROUP
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 14 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN MOON MINH ANH GROUP
Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN MOON MINH ANH GROUP làm việc tại Nghệ An thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN MOON MINH ANH GROUP
Hạn nộp: 20/09/2025
Nghệ An Vĩnh Phúc Còn 4 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ TRẦN QUANG
Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ TRẦN QUANG làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ TRẦN QUANG
Hạn nộp: 20/09/2025
Hà Nội Còn 4 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ GIÁO DỤC CASALINK VIỆT NAM
Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ GIÁO DỤC CASALINK VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ GIÁO DỤC CASALINK VIỆT NAM
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 2 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP PAL ACADEMY
Tuyển Content Creator CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP PAL ACADEMY làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP PAL ACADEMY
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 2 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phẩn MaxGroup
Tuyển Trợ lý giám đốc Công ty Cổ phẩn MaxGroup làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty Cổ phẩn MaxGroup
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 2 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH công nghệ thương mại điện tử Thịnh Việt
Tuyển Photographer/Video Editor Công ty TNHH công nghệ thương mại điện tử Thịnh Việt làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH công nghệ thương mại điện tử Thịnh Việt
Hạn nộp: 19/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm TAT Ecommerce JSC
Tuyển Photographer/Video Editor TAT Ecommerce JSC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 400 - 600 USD
TAT Ecommerce JSC
Hạn nộp: 10/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 400 - 600 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Sunrise
Tuyển Photographer/Video Editor Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Sunrise làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu
Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Sunrise
Hạn nộp: 02/05/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Hãng Thời Trang Eva De Eva
Tuyển Photographer/Video Editor Hãng Thời Trang Eva De Eva làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 17 Triệu
Hãng Thời Trang Eva De Eva
Hạn nộp: 10/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Thế Giới Điện Giải
Tuyển Photographer/Video Editor Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Thế Giới Điện Giải làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 30 Triệu
Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Thế Giới Điện Giải
Hạn nộp: 23/03/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Thế Giới Điện Giải
Tuyển Photographer/Video Editor Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Thế Giới Điện Giải làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 30 Triệu
Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Thế Giới Điện Giải
Hạn nộp: 23/03/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm One Pacific Holdings
Tuyển Photographer/Video Editor One Pacific Holdings làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
One Pacific Holdings
Hạn nộp: 28/02/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm One Pacific Holdings
Tuyển Photographer/Video Editor One Pacific Holdings làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
One Pacific Holdings
Hạn nộp: 28/02/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm One Pacific Holdings
Tuyển Photographer/Video Editor One Pacific Holdings làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
One Pacific Holdings
Hạn nộp: 28/02/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Fulbright University Vietnam Corporation
Tuyển Photographer/Video Editor Fulbright University Vietnam Corporation làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Fulbright University Vietnam Corporation
Hạn nộp: 16/02/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Photographer/Video Editor Hãng Thời Trang Eva De Eva làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 17 Triệu Hãng Thời Trang Eva De Eva
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Photographer/Video Editor Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Sunrise làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Sunrise
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Photographer/Video Editor Công ty TNHH công nghệ thương mại điện tử Thịnh Việt làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH công nghệ thương mại điện tử Thịnh Việt
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm