Tuyển Photographer/Video Editor Công ty TNHH Forevermark VietNam làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 6 Nguyễn Hoàng Tôn, Tây Hồ, Hà Nội, Tây Hồ

Mô Tả Công Việc Photographer/Video Editor Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Quản lý dữ liệu hình ảnh quay của trung tâm

Dựng các video cho các kênh truyền thông của Forevermark theo những dữ liệu quay có sẵn

Định hướng, phát triển kênh Tiktok. Định hướng các tuyến nội dung của kênh

Triển khai thực hiện sản xuất video theo đúng kế hoạch

Hỗ trợ gửi video thành phẩm cho các bộ phận liên quan.

Các công việc khác theo chỉ đạo của Trưởng bộ phận

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

-Tối thiểu có 6 tháng kinh nghiệm ở vị trí tương đương

- Ưu tiên tốt nghiệp nghành thiết kế đồ họa/ truyền thông đa phương tiện/ thiết kế.

- Sử dụng thành thạo PTS, AI, Pr...

- Tư duy nhanh nhạy

Tại Công ty TNHH Forevermark VietNam Thì Được Hưởng Những Gì

-Mức lương từ 10 triệu -15 triệu ( Thỏa thuận theo kinh nghiệm + Năng lực) + Các khoản phụ cấp (Tiền ăn, xăng xe, điện thoại...)

-Thưởng các ngày lễ tết, thưởng dự án, thưởng KPI

- Môi trường làm việc siêu trẻ trung, năng động, nhiệt huyết

- Thường xuyên tổ chức các buổi teambuilding, hoạt động văn hóa tinh thần, du lịch hàng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Forevermark VietNam

