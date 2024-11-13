Tuyển Photographer/Video Editor Công ty TNHH Forevermark VietNam làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Photographer/Video Editor Tại Công ty TNHH Forevermark VietNam
Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Số 6 Nguyễn Hoàng Tôn, Tây Hồ, Hà Nội, Tây Hồ
Mô Tả Công Việc Photographer/Video Editor Với Mức Lương 10 - 15 Triệu
Quản lý dữ liệu hình ảnh quay của trung tâm
Dựng các video cho các kênh truyền thông của Forevermark theo những dữ liệu quay có sẵn
Định hướng, phát triển kênh Tiktok. Định hướng các tuyến nội dung của kênh
Triển khai thực hiện sản xuất video theo đúng kế hoạch
Hỗ trợ gửi video thành phẩm cho các bộ phận liên quan.
Các công việc khác theo chỉ đạo của Trưởng bộ phận
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
-Tối thiểu có 6 tháng kinh nghiệm ở vị trí tương đương
- Ưu tiên tốt nghiệp nghành thiết kế đồ họa/ truyền thông đa phương tiện/ thiết kế.
- Sử dụng thành thạo PTS, AI, Pr...
- Tư duy nhanh nhạy
Tại Công ty TNHH Forevermark VietNam Thì Được Hưởng Những Gì
-Mức lương từ 10 triệu -15 triệu ( Thỏa thuận theo kinh nghiệm + Năng lực) + Các khoản phụ cấp (Tiền ăn, xăng xe, điện thoại...)
-Thưởng các ngày lễ tết, thưởng dự án, thưởng KPI
- Môi trường làm việc siêu trẻ trung, năng động, nhiệt huyết
- Thường xuyên tổ chức các buổi teambuilding, hoạt động văn hóa tinh thần, du lịch hàng năm
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Forevermark VietNam
