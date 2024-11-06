Tuyển Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THIẾT BỊ ĐIỆN HOÀNG THIÊN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 15 Triệu

Mức lương 7 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 153 (15/3) Phan Văn Hớn ,Phường Tân Thới Nhất ,Quận 12, Quận 12

Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng

Tiếp nhận đơn hàng từ Cửa hàng/ Đại lý ,lên báo giá, báo tiến độ giao hàng

Kiểm tra tồn kho và thông báo đến khách hàng, đặt hàng nếu trong kho không có hàng.

Theo dõi tình trạng đơn hàng, báo thông tin đơn hàng ,kết hợp với BP. Giao nhận để thực hiện công việc giao hàng.

Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Quản lý trực tiếp.

Yêu Cầu Công Việc

Giới tính: Nữ

Độ tuổi: 20- 30 tuổi

Tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành Quản trị kinh doanh, Kế toán

Kinh nghiệm: 01 năm ở vị trí tương đương

Yêu cầu khác:

- Giọng nói dễ nghe, giao tiếp tốt, trung thực, nhanh nhẹn, cẩn thận và có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc

- Sức khỏe tốt, siêng năng, thật thà, đạo đức tốt

- Sẵn sàng tăng ca khi có yêu cầu

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THIẾT BỊ ĐIỆN HOÀNG THIÊN Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: Từ 7.000.000 VNĐ - 15.000.000 VNĐ

Làm việc trong môi trường năng động, thân thiện ,hòa đồng

Cơm trưa hàng ngày

Tham gia hiểm xã hội,BHYT và các quyền lợi của người lao động

Lương thưởng cuối năm, tăng lương hàng năm.

Các quyền lợi khác: Quà ,Thưởng vào các dịp lễ,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THIẾT BỊ ĐIỆN HOÀNG THIÊN

