Tuyển Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THIẾT BỊ ĐIỆN HOÀNG THIÊN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 15 Triệu

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THIẾT BỊ ĐIỆN HOÀNG THIÊN
Ngày đăng tuyển: 06/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 04/12/2024
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THIẾT BỊ ĐIỆN HOÀNG THIÊN

Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THIẾT BỊ ĐIỆN HOÀNG THIÊN

Mức lương
7 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 153 (15/3) Phan Văn Hớn ,Phường Tân Thới Nhất ,Quận 12, Quận 12

Mô Tả Công Việc Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng Với Mức Lương 7 - 15 Triệu

Tiếp nhận đơn hàng từ Cửa hàng/ Đại lý ,lên báo giá, báo tiến độ giao hàng
Kiểm tra tồn kho và thông báo đến khách hàng, đặt hàng nếu trong kho không có hàng.
Theo dõi tình trạng đơn hàng, báo thông tin đơn hàng ,kết hợp với BP. Giao nhận để thực hiện công việc giao hàng.
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Quản lý trực tiếp.

Với Mức Lương 7 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giới tính: Nữ
Độ tuổi: 20- 30 tuổi
Tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành Quản trị kinh doanh, Kế toán
Kinh nghiệm: 01 năm ở vị trí tương đương
Yêu cầu khác:
- Giọng nói dễ nghe, giao tiếp tốt, trung thực, nhanh nhẹn, cẩn thận và có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc
- Sức khỏe tốt, siêng năng, thật thà, đạo đức tốt
- Sẵn sàng tăng ca khi có yêu cầu

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THIẾT BỊ ĐIỆN HOÀNG THIÊN Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: Từ 7.000.000 VNĐ - 15.000.000 VNĐ
Làm việc trong môi trường năng động, thân thiện ,hòa đồng
Cơm trưa hàng ngày
Tham gia hiểm xã hội,BHYT và các quyền lợi của người lao động
Lương thưởng cuối năm, tăng lương hàng năm.
Các quyền lợi khác: Quà ,Thưởng vào các dịp lễ,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THIẾT BỊ ĐIỆN HOÀNG THIÊN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THIẾT BỊ ĐIỆN HOÀNG THIÊN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THIẾT BỊ ĐIỆN HOÀNG THIÊN

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: 153 (15/3) Phan Văn Hớn,Phường Tân Thới Nhất,Quận 12,TP.HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

