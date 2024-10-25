Tuyển Nhân Viên Sale Thị Trường thu nhập 7 - 13 triệu Toàn thời gian tại Đà Nẵng

Mức lương 7 - 13 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Đà Nẵng: 1063 - 1065 Nguyễn Tất Thành, Liên Chiểu

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 7 - 13 Triệu

- Chăm sóc những khách hàng đã có sẵn, tìm kiếm khách hàng mới

- Làm việc ngoài thị trường (có hỗ trợ chi phí khi đi thị trường)

- Tham gia các khóa đào tạo nghiệp vụ

Với Mức Lương 7 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có hiểu biết, kinh nghiệm về sale từ 1 năm trở lên. Ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm về lĩnh vực bánh và nguyên liệu làm bánh

- Có đam mê và nhiệt huyết trong lĩnh vực kinh doanh

- Chịu được áp lực công việc.

Tại Công ty cổ phần Bánh miền Trung Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương: 7.000.000 - 13.000.000 đồng

- Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp

- Đóng bảo hiểm đầy đủ theo quy định

- Có cơ hội được tiếp xúc và làm việc với các kỹ thuật viên của Tập đoàn

- Có cơ hội được làm việc với các cửa hàng, tiệm bánh lớn

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Bánh miền Trung

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.