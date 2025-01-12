Tuyển Hành chính nhân sự Công ty Cổ phần viễn thông FPT làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Đà Nẵng: Lô A4 - 1, KĐT Công nghệ FPT Đà Nẵng – Tòa nhà FPT Telecom, phường Hòa Hải,, Quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng, Viet Nam, Ngũ Hành Sơn, Ngũ Hành Sơn, Quận Ngũ Hành Sơn

Mô Tả Công Việc Hành chính nhân sự

- Hỗ trợ chuyên viên nhân sự thực hiện các đầu việc như: sắp xếp CV, tìm kiếm ứng viên tiềm năng, đăng tin tuyển dụng, hỗ trợ phỏng vấn ứng viên,...

- Đảm nhận các công việc thuộc hoạt động hành chính nhân sự như: nhập liệu, sắp xếp hồ sơ nhân sự, chuẩn bị phòng họp,...

- Hỗ trợ phòng hành chính tổ chức các hoạt động gắn kết nhân viên.

Yêu Cầu Công Việc

- Là sinh viên năm 3 các chuyên ngành Quản Trị Nguồn Nhân Lực, Kinh Tế...

- Đam mê ngành Tuyển dụng - Nhân sự

- Năng động, nhanh nhẹn, ham học hỏi

- Thời gian thực tập tối thiểu 4 - 6 tháng

- Không yêu cầu kinh nghiệm.

Quyền Lợi Được Hưởng

-Được đào tạo, hướng dẫn công việc Tuyển dụng từ cơ bản đến chuyên sâu bởi Quản lý.

-Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, tôn trọng phát triển cá nhân

-Tham gia vào các chương trình liên hoan, team building, sự kiện chung,... của công ty tổ chức

-Hỗ trợ ký giấy xác nhận thực tập

-Được trải nghiệm thực tế công việc, có cơ hội trở thành nhân viên chính thức của FPT Telecom Đà Nẵng

Cách Thức Ứng Tuyển

