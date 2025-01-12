Tuyển Hành chính nhân sự Công ty Cổ phần viễn thông FPT làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận

Công ty Cổ phần viễn thông FPT
Ngày đăng tuyển: 12/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 12/02/2025
Công ty Cổ phần viễn thông FPT

Hành chính nhân sự

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Hành chính nhân sự Tại Công ty Cổ phần viễn thông FPT

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Đà Nẵng: Lô A4

- 1, KĐT Công nghệ FPT Đà Nẵng – Tòa nhà FPT Telecom, phường Hòa Hải,, Quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng, Viet Nam, Ngũ Hành Sơn, Ngũ Hành Sơn, Quận Ngũ Hành Sơn

Mô Tả Công Việc Hành chính nhân sự Với Mức Lương Thỏa thuận

- Hỗ trợ chuyên viên nhân sự thực hiện các đầu việc như: sắp xếp CV, tìm kiếm ứng viên tiềm năng, đăng tin tuyển dụng, hỗ trợ phỏng vấn ứng viên,...
- Đảm nhận các công việc thuộc hoạt động hành chính nhân sự như: nhập liệu, sắp xếp hồ sơ nhân sự, chuẩn bị phòng họp,...
- Hỗ trợ phòng hành chính tổ chức các hoạt động gắn kết nhân viên.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Là sinh viên năm 3 các chuyên ngành Quản Trị Nguồn Nhân Lực, Kinh Tế...
- Đam mê ngành Tuyển dụng - Nhân sự
- Năng động, nhanh nhẹn, ham học hỏi
- Thời gian thực tập tối thiểu 4 - 6 tháng
- Không yêu cầu kinh nghiệm.

Tại Công ty Cổ phần viễn thông FPT Thì Được Hưởng Những Gì

-Được đào tạo, hướng dẫn công việc Tuyển dụng từ cơ bản đến chuyên sâu bởi Quản lý.
-Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, tôn trọng phát triển cá nhân
-Tham gia vào các chương trình liên hoan, team building, sự kiện chung,... của công ty tổ chức
-Hỗ trợ ký giấy xác nhận thực tập
-Được trải nghiệm thực tế công việc, có cơ hội trở thành nhân viên chính thức của FPT Telecom Đà Nẵng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần viễn thông FPT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần viễn thông FPT

Công ty Cổ phần viễn thông FPT

Quy mô: Trên 5000 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 2, tòa nhà FPT, Phố Duy Tân

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

