Tuyển Nhân viên kinh doanh AIA exchange làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 8 - 20 Triệu

AIA exchange
Ngày đăng tuyển: 17/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 17/02/2025
AIA exchange

Nhân viên kinh doanh

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại AIA exchange

Mức lương
8 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Đà Nẵng:

- Tầng 2

- tòa nhà Logi, Số 01 Nguyễn Văn Linh, Hải Châu,

- Tầng 21 – tòa nhà G8 Golden, số 65 Hải Phòng

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 20 Triệu

- Chịu trách nhiệm tư vấn, bán hàng sản phẩm Manulife.
- Xây dựng mạng lưới khách hàng, mở rộng quan hệ từ tệp khách hàng có sẵn để khai thác và tìm kiếm các khách hàng tiềm năng;
- Chăm sóc, duy trì mối quan hệ với khách hàng;
- Đảm bảo đạt sự hài lòng của Khách hàng về chất lượng, hiệu quả dịch vụ và thái độ phục vụ;
- Đảm bảo các hoạt động bán hàng tuân thủ theo quy định VietinBank và pháp luật;
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của cấp quản lý.
- Trao đổi thêm khi phỏng vấn.

Với Mức Lương 8 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên
- Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm tư vấn/sales các ngành nghề. Ứng viên có kinh nghiệm trong các lĩnh vực Bảo hiểm, Tài chính – Ngân hàng, là một lợi thế
- Kỹ năng giao tiếp và đàm phán
- Kỹ năng tư vấn & chăm sóc khách hàng
- Kỹ năng xây dựng mối quan hệ
- Tác phong chuyên nghiệp, tinh thần học hỏi và trách nhiệm trong công việc.

Tại AIA exchange Thì Được Hưởng Những Gì

- Tổng thu nhập tối thiểu: Từ 16 triệu – 30 triệu/ tháng trở lên (Thu nhập tối đa không giới hạn, tùy năng lực), bao gồm:

- Trợ cấp kinh doanh : 8 - 20 triệu/ tháng.

- Thưởng hoa hồng tháng/ quý/ năm hấp dẫn theo doanh số.

- Vinh danh, khen thưởng và Du lịch trong/ ngoài nước.

- Được tham gia đào tạo lớp kỹ năng online và offline chuyên nghiệp của công ty.

- Được quản lí có nhiều năm kinh nghiệm trong ngành, đào tạo, hướng dẫn trong thời gian đầu hòa nhập với công việc, môi trường mới...

- Các khoản thưởng tháng/ quý/ năm hấp dẫn dựa trên kết quả hoạt động, thưởng thi đua Contest,...Đặc biệt các khoá huấn luyện và du lịch nước ngoài đều đặn hàng năm

- Hỗ trợ data khách hàng cũ và mới, các buổi Workshop theo chủ đề để tiếp cận khách hàng, hỗ trợ nhiều quà tặng để giúp các bạn xây dưng mối quan hệ với KH.

- Thường xuyên được tham gia các khóa đào tạo tại AIA, huấn luyện về kỹ năng quản lý cấp cao, nghiệp vụ bán hang chuyên sâu từ các chuyên gia hàng đầu và chuyên gia quốc tế.

- Phát triển bản thân & cơ hội thăng tiến lộ trình rõ ràng: 6 tháng đến 12 tháng lên cấp Quản lý.

- Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp

- Văn phòng đúng chuẩn 5 sao

Cách Thức Ứng Tuyển Tại AIA exchange

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

AIA exchange

AIA exchange

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 15, Vincom Center, 45 Lý Tự Trọng, Quận 1, TP.HCM.

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

