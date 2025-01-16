Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Dịch Vụ Và Xúc Tiến Du Lịch Thảo Trân làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 10 - 40 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH Dịch Vụ Và Xúc Tiến Du Lịch Thảo Trân
Mức lương
10 - 40 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Đà Nẵng:
- 34 Lương Định Của, Khuê Trung, Cẩm Lệ, Quận Cẩm Lệ
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 40 Triệu
Thiết kế báo giá, chương trình tour, combo cho đại lý; cập nhật chương trình khuyến mãi, sản phẩm mới.
Đăng bài bán hàng, xây dựng hình ảnh cá nhân và hình ảnh công ty.
Chăm sóc khách hàng cũ, tìm kiếm và phát triển khách hàng mới, không ngừng mở rộng mạng lưới đại lý của bản thân.
Với Mức Lương 10 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Cao đẳng/ Đại học các ngành Kinh tế, Tài chính kế toán, Ngân hàng, Luật, Thương mại, Du lịch.
Thành thạo kỹ năng tin học văn phòng, Word, Excel.
Sử dụng laptop cá nhân
Tiếng Anh đọc, hiểu cơ bản
Siêng năng, chịu khó, sẵn sàng làm việc ngoài giờ theo yêu cầu của ngành dịch vụ.
Kỹ năng giao tiếp tốt, cởi mở và hòa đồng.
Sẵn sàng đi công tác xa khi cần.
Tại Công Ty TNHH Dịch Vụ Và Xúc Tiến Du Lịch Thảo Trân Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương gồm: Lương cứng quy định trong thang bảng lương từ 5-10 triệu + 20%-35% doanh số trực tiếp. Thu nhập từ 10 triệu đến 40-50 triệu.
Phụ cấp cơm trưa: 30.000đ/ngày.
Tổng lương thưởng trung bình của nhân viên sales từ 15 triệu trở lên, thu nhập không giới hạn.
Phúc lợi rõ ràng, lương và thưởng được quy định trong thang bảng lương của công ty. Được đóng bảo hiểm ngay sau khi kết thúc thời gian thử việc.
Du lịch cùng công ty mỗi năm ít nhất 1 lần.
Cơ hội trải nghiệm nhiều khách sạn và resort nghỉ dưỡng trên toàn quốc.
Số lượng: 10
Nơi làm việc: 34 Lương Định Của, Cẩm Lệ, Đà Nẵng
Ngành nghề: Quản lý, điều hành trong lĩnh vực khách sạn, resort, và du lịch lữ hành.
Ứng viên quan tâm vui lòng gửi CV và hồ sơ ứng tuyển về Trani Vietnam theo gmail dưới.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Dịch Vụ Và Xúc Tiến Du Lịch Thảo Trân
