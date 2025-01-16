Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Dịch Vụ Và Xúc Tiến Du Lịch Thảo Trân làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 10 - 40 Triệu

Mức lương 10 - 40 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Đà Nẵng: - 34 Lương Định Của, Khuê Trung, Cẩm Lệ, Quận Cẩm Lệ

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 40 Triệu

Thiết kế báo giá, chương trình tour, combo cho đại lý; cập nhật chương trình khuyến mãi, sản phẩm mới.

Đăng bài bán hàng, xây dựng hình ảnh cá nhân và hình ảnh công ty.

Chăm sóc khách hàng cũ, tìm kiếm và phát triển khách hàng mới, không ngừng mở rộng mạng lưới đại lý của bản thân.

Với Mức Lương 10 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng/ Đại học các ngành Kinh tế, Tài chính kế toán, Ngân hàng, Luật, Thương mại, Du lịch.

Thành thạo kỹ năng tin học văn phòng, Word, Excel.

Sử dụng laptop cá nhân

Tiếng Anh đọc, hiểu cơ bản

Siêng năng, chịu khó, sẵn sàng làm việc ngoài giờ theo yêu cầu của ngành dịch vụ.

Kỹ năng giao tiếp tốt, cởi mở và hòa đồng.

Sẵn sàng đi công tác xa khi cần.

Tại Công Ty TNHH Dịch Vụ Và Xúc Tiến Du Lịch Thảo Trân Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương gồm: Lương cứng quy định trong thang bảng lương từ 5-10 triệu + 20%-35% doanh số trực tiếp. Thu nhập từ 10 triệu đến 40-50 triệu.

Phụ cấp cơm trưa: 30.000đ/ngày.

Tổng lương thưởng trung bình của nhân viên sales từ 15 triệu trở lên, thu nhập không giới hạn.

Phúc lợi rõ ràng, lương và thưởng được quy định trong thang bảng lương của công ty. Được đóng bảo hiểm ngay sau khi kết thúc thời gian thử việc.

Du lịch cùng công ty mỗi năm ít nhất 1 lần.

Cơ hội trải nghiệm nhiều khách sạn và resort nghỉ dưỡng trên toàn quốc.

Số lượng: 10

Nơi làm việc: 34 Lương Định Của, Cẩm Lệ, Đà Nẵng

Ngành nghề: Quản lý, điều hành trong lĩnh vực khách sạn, resort, và du lịch lữ hành.

Ứng viên quan tâm vui lòng gửi CV và hồ sơ ứng tuyển về Trani Vietnam theo gmail dưới.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Dịch Vụ Và Xúc Tiến Du Lịch Thảo Trân

