Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH BẢO HIỂM NHÂN THỌ CATHAY - VIỆT NAM làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 11 - 18 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH BẢO HIỂM NHÂN THỌ CATHAY - VIỆT NAM
- Đà Nẵng:
- Tòa nhà Petrolimex Đà Nẵng, 122 2 Tháng 9, Phường Bình Thuận, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng, Quận Hải Châu
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 11 - 18 Triệu
- Vị trí: Chuyên viên kinh doanh New Elite. Làm việc toàn thời gian tại văn phòng
-Tìm kiếm khách hàng mới và chăm sóc khách hàng cũ
- Lên kế hoạch hoạch định tài chính cụ thể dựa trên nhu cầu của khách hàng
- Quản lý hợp đồng và chăm sóc khách hàng
- Chính sách thăng tiến rõ ràng phù hợp với từng giai đoạn phát triển, thu nhập và đãi ngộ tốt.
- Làm việc trong môi trường làm việc thân thiện, chuyên nghiệp
- Tham gia các chương trình đào tạo kiến thức kỹ năng
Với Mức Lương 11 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Nữ và Nam
- Trình độ: Trung cấp trở lên, KHÔNG YÊU CẦU CHUYÊN NGÀNH
- Chăm chỉ, thật thà và kiên trì
- Chương trình đào tạo học và làm dành cho người mới trong 3 tháng
- Có thể đi làm ngay là lợi thế
Tại CÔNG TY TNHH BẢO HIỂM NHÂN THỌ CATHAY - VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
- Thưởng báo danh tháng đấu: thêm 600.000
- Thưởng quý 1: thêm 1.000.000. Thưởng hoàn thành chứng chỉ: thêm 300.000/THÁNG LÀM VIỆC.
- Làm việc tại Công ty có vốn điều lệ Top 4 trên thị trường hiện nay.
- Thăng tiến theo lộ trình New Elite của Cathay Life.
- Quyền lợi nghỉ phép hàng năm, du lịch teamwork, sinh nhật, liên hoan công ty, có cơ hội đào tạo tại nước ngoài...
- Văn hóa làm việc nhiệt tình, sáng tạo, tận tâm và đề cao giá trị năng lực nhân viên.
- Nghỉ mát/team building hằng năm và các chương trình nội bộ hàng tháng/quý.
- Thời gian làm việc: Thứ 2 - Thứ 6: 8H30 AM - 5PM; Thứ 7 (chỉ làm tối đa 2 ngày/tháng); Chủ nhật nghỉ
- Nghỉ lễ tết theo lịch nghỉ của nhà nước
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH BẢO HIỂM NHÂN THỌ CATHAY - VIỆT NAM
