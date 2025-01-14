Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH BẢO HIỂM NHÂN THỌ CATHAY - VIỆT NAM làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 11 - 18 Triệu

Mức lương 11 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Đà Nẵng: - Tòa nhà Petrolimex Đà Nẵng, 122 2 Tháng 9, Phường Bình Thuận, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng, Quận Hải Châu

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 11 - 18 Triệu

- Vị trí: Chuyên viên kinh doanh New Elite. Làm việc toàn thời gian tại văn phòng

-Tìm kiếm khách hàng mới và chăm sóc khách hàng cũ

- Lên kế hoạch hoạch định tài chính cụ thể dựa trên nhu cầu của khách hàng

- Quản lý hợp đồng và chăm sóc khách hàng

- Chính sách thăng tiến rõ ràng phù hợp với từng giai đoạn phát triển, thu nhập và đãi ngộ tốt.

- Làm việc trong môi trường làm việc thân thiện, chuyên nghiệp

- Tham gia các chương trình đào tạo kiến thức kỹ năng

Với Mức Lương 11 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tuổi từ 22 tới dưới 40

- Nữ và Nam

- Trình độ: Trung cấp trở lên, KHÔNG YÊU CẦU CHUYÊN NGÀNH

- Chăm chỉ, thật thà và kiên trì

- Chương trình đào tạo học và làm dành cho người mới trong 3 tháng

- Có thể đi làm ngay là lợi thế

Tại CÔNG TY TNHH BẢO HIỂM NHÂN THỌ CATHAY - VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cơ bản 5.100.000 VND + Thưởng: 11.200.000-18.800.000/tháng.

- Thưởng báo danh tháng đấu: thêm 600.000

- Thưởng quý 1: thêm 1.000.000. Thưởng hoàn thành chứng chỉ: thêm 300.000/THÁNG LÀM VIỆC.

- Làm việc tại Công ty có vốn điều lệ Top 4 trên thị trường hiện nay.

- Thăng tiến theo lộ trình New Elite của Cathay Life.

- Quyền lợi nghỉ phép hàng năm, du lịch teamwork, sinh nhật, liên hoan công ty, có cơ hội đào tạo tại nước ngoài...

- Văn hóa làm việc nhiệt tình, sáng tạo, tận tâm và đề cao giá trị năng lực nhân viên.

- Nghỉ mát/team building hằng năm và các chương trình nội bộ hàng tháng/quý.

- Thời gian làm việc: Thứ 2 - Thứ 6: 8H30 AM - 5PM; Thứ 7 (chỉ làm tối đa 2 ngày/tháng); Chủ nhật nghỉ

- Nghỉ lễ tết theo lịch nghỉ của nhà nước

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH BẢO HIỂM NHÂN THỌ CATHAY - VIỆT NAM

