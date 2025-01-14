Tuyển Nhân viên Tư vấn CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ ANH VĂN HỘI VIỆT MỸ làm việc tại Lâm Đồng thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Lâm Đồng: Mức lương và chế độ đãi ngộ hấp dẫn; Hưởng lương 100% trong thời gian thử việc; Được trang bị laptop và các thiết bị cần thiết trong quá trình làm việc; Học bổng tiếng anh cho bản thân & người thân (không giới hạn khóa học); Môi trường làm việc chuyên nghiệp, công bằng và hiện đại nhất; Được tham gia các khóa đào tạo chuyên sâu về kỹ năng chuyên môn; Cơ hội thăng tiến và phát triển cao; Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN (Full lương), Quận Thanh Khê

Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Tìm hiểu nhu cầu của học viên theo quy trình tư vấn. Tư vấn chương trình đào tạo phù hợp và ghi danh.

Tìm kiếm, xây dựng & phát triển nguồn khách hàng tiềm năng.

Theo dõi tình hình học tập của học viên, thực hiện các dịch vụ chăm sóc học viên và báo cáo với cấp quản lý trực tiếp về các phát sinh liên quan đến học viên/ phụ huynh.

Công tác quản lý và theo dõi hồ sơ khách hàng để thuyết phục thi xếp lớp và ghi danh nhằm đảm bảo đạt mục tiêu ghi danh (KPI) học viên trong khóa học.

Theo dõi file mở lớp, liên lạc mời phụ huynh/ học viên tái ghi danh theo cấp lớp chuyên trách, đảm bảo đúng tiến độ và đạt mục tiêu tái ghi danh (KPI).

Thông báo cho học viên và phụ huynh các hoạt động ngoại khóa, hội thảo và thông tin du học nhằm thu hút học viên mới và chăm sóc học viên đang học.

Tham gia các hoạt động ngoại khóa và hội thảo được tổ chức trong và ngoài cơ sở.

Công tác hành chính và thu ngân.

Các công việc khác theo phân công của cấp trên.

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ứng viên tốt nghiệp Trung cấp/Cao đẳng/Đại học

Khả năng nắm bắt tâm lý, thuyết phục khách hàng tốt Giọng nói chuẩn, rõ ràng.

Thái độ hòa nhã, tinh thần dịch vụ khách hàng cao, tư duy tích cực, hứng thú với Công việc có chỉ tiêu, thách thức.

Có thể làm việc với áp lực, làm việc theo đội nhóm và độc lập.

Có thể làm việc theo ca (có ca tối và cuối tuần).

Ứng viên có kinh nghiệm tư vấn và Tiếng anh Giao tiếp sẽ là một lợi thế.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ ANH VĂN HỘI VIỆT MỸ Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 8 triệu VND - 12 triệu VND

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ ANH VĂN HỘI VIỆT MỸ

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin