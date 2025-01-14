Tuyển Nhân viên Kế hoạch Công Viên Suối Khoáng Nóng Núi Thần Tài - Công Ty Cổ Phần DHC Suối Đôi làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 8 - 9 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Kế hoạch Tại Công Viên Suối Khoáng Nóng Núi Thần Tài - Công Ty Cổ Phần DHC Suối Đôi
Mức lương
8 - 9 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Đà Nẵng:
- Công viên suối khoáng nóng Núi Thần Tài, thôn Phú Túc, xã Hòa Phú
Mô Tả Công Việc Nhân viên Kế hoạch Với Mức Lương 8 - 9 Triệu
- Phân chia, giám sát công việc nhân viên buồng phòng
- Kiểm tra vệ sinh phòng khách, khu vực tầng.
- Theo dõi tình trạng phòng.
- Kiểm soát, theo dõi tình trạng hoạt động của các trang thiết bị, dụng cụ, hóa chất
- Huấn luyện nghiệp vụ cho nhân viên buồng phòng
Với Mức Lương 8 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Có kiến thức chuyên ngành về khách sạn .
- Có tiếng anh giao tiếp tốt
- Sử dụng máy tính và phần meemg thành thạo
- Có kỹ năng nhạy bén giải quyết các tình huống trong công việc
- Có tiếng anh giao tiếp tốt
- Sử dụng máy tính và phần meemg thành thạo
- Có kỹ năng nhạy bén giải quyết các tình huống trong công việc
Tại Công Viên Suối Khoáng Nóng Núi Thần Tài - Công Ty Cổ Phần DHC Suối Đôi Thì Được Hưởng Những Gì
- Mức lương từ 9 tr đến 10 tr
- Có xe đưa đón hàng ngày
- Hỗ trợ cơm trưa tại Văn Phòng (Với suất ăn 35k/ ngày, nếu tăng có suất ăn tăng ca)
- Gia đình (tứ thân phụ mẫu, vợ/ chồng, con cái) được hưởng phúc lợi tham quan Núi Thần Tài miễn phí (theo cấp nhân sự)
- Được du lịch nước ngoài nếu cuối năm bình bầu nhân viên xuất sắc
- Thưởng hiệu quả theo tình hình kinh doanh hiện tại.
- Tham gia đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo luật định.
- Có xe đưa đón hàng ngày
- Hỗ trợ cơm trưa tại Văn Phòng (Với suất ăn 35k/ ngày, nếu tăng có suất ăn tăng ca)
- Gia đình (tứ thân phụ mẫu, vợ/ chồng, con cái) được hưởng phúc lợi tham quan Núi Thần Tài miễn phí (theo cấp nhân sự)
- Được du lịch nước ngoài nếu cuối năm bình bầu nhân viên xuất sắc
- Thưởng hiệu quả theo tình hình kinh doanh hiện tại.
- Tham gia đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo luật định.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Viên Suối Khoáng Nóng Núi Thần Tài - Công Ty Cổ Phần DHC Suối Đôi
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI