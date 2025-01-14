Tuyển Nhân viên Kế hoạch Công Viên Suối Khoáng Nóng Núi Thần Tài - Công Ty Cổ Phần DHC Suối Đôi làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 8 - 9 Triệu

Mức lương 8 - 9 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Đà Nẵng: - Công viên suối khoáng nóng Núi Thần Tài, thôn Phú Túc, xã Hòa Phú

Mô Tả Công Việc Nhân viên Kế hoạch Với Mức Lương 8 - 9 Triệu

- Phân chia, giám sát công việc nhân viên buồng phòng

- Kiểm tra vệ sinh phòng khách, khu vực tầng.

- Theo dõi tình trạng phòng.

- Kiểm soát, theo dõi tình trạng hoạt động của các trang thiết bị, dụng cụ, hóa chất

- Huấn luyện nghiệp vụ cho nhân viên buồng phòng

Với Mức Lương 8 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có kiến thức chuyên ngành về khách sạn .

- Có tiếng anh giao tiếp tốt

- Sử dụng máy tính và phần meemg thành thạo

- Có kỹ năng nhạy bén giải quyết các tình huống trong công việc

Tại Công Viên Suối Khoáng Nóng Núi Thần Tài - Công Ty Cổ Phần DHC Suối Đôi Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương từ 9 tr đến 10 tr

- Có xe đưa đón hàng ngày

- Hỗ trợ cơm trưa tại Văn Phòng (Với suất ăn 35k/ ngày, nếu tăng có suất ăn tăng ca)

- Gia đình (tứ thân phụ mẫu, vợ/ chồng, con cái) được hưởng phúc lợi tham quan Núi Thần Tài miễn phí (theo cấp nhân sự)

- Được du lịch nước ngoài nếu cuối năm bình bầu nhân viên xuất sắc

- Thưởng hiệu quả theo tình hình kinh doanh hiện tại.

- Tham gia đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo luật định.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Viên Suối Khoáng Nóng Núi Thần Tài - Công Ty Cổ Phần DHC Suối Đôi

