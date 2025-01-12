Tuyển Nhân viên kinh doanh Hộ kinh doanh ALPHA FITNESS AND YOGA CENTER làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 10 - 30 Triệu

Hộ kinh doanh ALPHA FITNESS AND YOGA CENTER
Ngày đăng tuyển: 12/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 13/02/2025
Hộ kinh doanh ALPHA FITNESS AND YOGA CENTER

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Hộ kinh doanh ALPHA FITNESS AND YOGA CENTER

Mức lương
10 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Đà Nẵng: 10

- 30 Triệu / tháng

- Môi trường trẻ trung, năng động

- Được tạo mọi điều kiện thăng tiến trong công việc.

- Thu nhập cạnh tranh tương xứng với năng lực, phụ cấp tăng ca

- Miễn phí luyện tập tại CLB Tham gia các hoạt động teambuilding, du lịch hàng năm, Quận Sơn Trà

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 30 Triệu

- Tư vấn giới thiệu cho khách hàng các gói tập luyện, sản phẩm dịch vụ của CLB
- Hướng dẫn khách hàng tham quan CLB và tư vấn về các trang thiết bị, dịch vụ, chương trình hội viên thích hợp nhất cho khách hàng.
- Chăm sóc khách hàng, ký hợp đồng và giải quyết các thắc mắc, khiếu nại của khách hàng.
- Các công việc khác theo yêu cầu của Quản lý

Với Mức Lương 10 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Ưu tiên ứng viên biết tiếng Anh hoặc tiếng Hàn
- Có kinh nghiệm sale, đam mê kinh doanh.
- Khả năng làm việc độc lập cũng như làm việc theo nhóm
- Kỹ năng xử lý thông tin và giải quyết các vấn đề.
- Kỹ năng liên hệ, giao tiếp và thuyết phục tốt.

Tại Hộ kinh doanh ALPHA FITNESS AND YOGA CENTER Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 10 triệu VND - 30 triệu VND
Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Hộ kinh doanh ALPHA FITNESS AND YOGA CENTER

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Hộ kinh doanh ALPHA FITNESS AND YOGA CENTER

Hộ kinh doanh ALPHA FITNESS AND YOGA CENTER

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 208+210 Trần Hưng Đạo (thửa đất số 43+44, tờ bản đồ số 22), Phường An Hải Tây, Quận Sơn Trà, Đà Nẵng, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

