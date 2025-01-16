Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Dịch Vụ Và Xúc Tiến Du Lịch Thảo Trân làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 10 - 30 Triệu

Mức lương 10 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Đà Nẵng: - 34 Lương Định Của, Khuê Trung, Cẩm Lệ, Quận Cẩm Lệ

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 30 Triệu

Tư vấn các dịch vụ tổ chức Tour/MICE/Teambuilding/Event theo yêu cầu của doanh nghiệp, hoặc hỗ trợ dịch vụ đi công tác (vé máy bay, khách sạn, xe đưa đón, visa,…).

Tư vấn và giới thiệu sản phẩm: Trình bày các giải pháp phù hợp và đáp ứng nhu cầu khách hàng.

Kiên trì chốt sales và ký hợp đồng: Phát triển mối quan hệ đến khi chốt hợp đồng thành công.

Duy trì và phát triển mối quan hệ với khách hàng cũ: Chăm sóc khách hàng thân thiết, bán chéo sản phẩm để tăng doanh số.

Điều phối và giám sát toàn bộ quá trình tổ chức sự kiện, đảm bảo đạt chuẩn chất lượng và sự hài lòng của khách hàng.

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp Cao đẳng/ Đại học các ngành Kinh tế, Tài chính kế toán, Ngân hàng, Luật, Thương mại, Du lịch.

Sử dụng laptop cá nhân.

Có khả năng giao tiếp tiếng Anh.

Nhanh nhẹn, hoạt bát, giao tiếp tốt, thuyết phục cao.

Có tinh thần nhiệt huyết, kiên trì, có khả năng đàm phán và ngoại hình dễ nhìn.

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong sales Bất động sản, bảo hiểm, ngân hàng, tour du lịch đoàn, hoặc phát triển khách hàng doanh nghiệp.

Hướng ngoại

Tại Công Ty TNHH Dịch Vụ Và Xúc Tiến Du Lịch Thảo Trân Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương gồm: Lương cứng được quy định rõ trong thang bảng lương từ 5-10 triệu.

Thưởng trực tiếp từ doanh số, có thang thang bảng lương quy định rõ.

Phụ cấp cơm trưa: 30.000đ/ ngày.

Phúc lợi: Lương, thưởng rõ ràng được quy định trong thang bảng lương của công ty. Đóng bảo hiểm ngay khi kết thúc thời gian thử việc.

Du lịch cùng công ty mỗi năm ít nhất 1 lần

Có cơ hội trải nghiệm nhiều khách sạn, resort nghỉ dưỡng trên toàn quốc.

Số lượng: 10

Nơi làm việc: 34 Lương Định Của, Cẩm Lệ, Đà Nẵng

Ngành nghề: Quản lý, điều hành trong lĩnh vực khách sạn, resort, và du lịch lữ hành.

Ứng viên quan tâm vui lòng gửi CV và hồ sơ ứng tuyển về Trani Vietnam theo link gmail bên dưới.

