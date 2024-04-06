Tuyển Nhân viên sale thị trường vật tư kim khí

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại Công ty XNK và Đầu tư Bảo Sơn
- Hà Nội: Số nhà 92, Phúc Lâm, Phúc Tiến, Phú Xuyên, Tp Hà Nội, Huyện Phú Xuyên
- Cần Thơ: Số 2, Lê Hồng Phong, Phường Trà An, Quận Bình Thủy, TP Cần Thơ, Quận Bình Thuỷ
Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 7 - 11 Triệu
- Kinh doanh Phụ kiện trang trí inox, sắt, ống hộp, kim khí, đi thị trường tìm kiếm khảo sát khách hàng theo khu vực tỉnh mình phụ trách.
- Chào và bán hàng sản phẩm đến đại lý, cửa hàng theo tỉnh được giao.
- Triển khai các chương trình bán hàng tới khách hàng.
- Đẩy mạnh phát triển tệp khách hàng mới.
- Theo dõi công nợ khách hàng.
- Báo cáo phân tích khách hàng.
- Chấp nhận đi công tác tỉnh được theo chỉ thị của cấp trên phân công
Với Mức Lương 7 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Có kinh nghiệm chuyên môn từ 1 năm trở lên.
- Kinh nghiệm đi thị trường, kỹ năng giao tiếp
- Tổ chức, triển khai công việc 1 cách độc lập và quản lý thời gian tốt.
- Tổng hợp thông tin, phân tích thị trường và nắm bắt tâm lý khách hàng.
- Có tinh thần trách nhiệm, chủ động
- Khả năng làm việc dưới áp lực cao
Tại Công ty XNK và Đầu tư Bảo Sơn Thì Được Hưởng Những Gì
- Thử việc: LCB 6 triệu + phụ cấp đi thị trường + % Kpis doanh số. Thử việc 01 tháng nhận 85% LCB
- Chính thức: LCB 6 triệu (đáp ứng tốt các yêu cầu công việc) + phụ cấp đi thị trường + % Kpis doanh số
- Công ty cấp sim điện thoại theo định mức.
- Phụ cấp xăng xe, ăn ở: khi đi công tác thị trường ngoài địa bàn.
- Chế độ khen thưởng riêng, thưởng nóng khi hoàn thành tốt công việc
- Môi trường năng động, có nhiều cơ hội phát triển lên các vị trí cao hơn
- Phúc lợi đầy đủ: thưởng lễ, tết, chế độ bảo hiểm…theo quy định của Nhà nước và Công ty.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty XNK và Đầu tư Bảo Sơn
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI