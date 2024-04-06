Tuyển Nhân viên sale thị trường vật tư kim khí

Dưới 1 năm

Hình thức làm việc

- Hà Nội: Số nhà 92, Phúc Lâm, Phúc Tiến, Phú Xuyên, Tp Hà Nội, Huyện Phú Xuyên

Địa điểm làm việc

- Chấp nhận đi công tác tỉnh được theo chỉ thị của cấp trên phân công

- Triển khai các chương trình bán hàng tới khách hàng.

- Chào và bán hàng sản phẩm đến đại lý, cửa hàng theo tỉnh được giao.

- Kinh doanh Phụ kiện trang trí inox, sắt, ống hộp, kim khí, đi thị trường tìm kiếm khảo sát khách hàng theo khu vực tỉnh mình phụ trách.

- Khả năng làm việc dưới áp lực cao

- Tổ chức, triển khai công việc 1 cách độc lập và quản lý thời gian tốt.

- Có kinh nghiệm chuyên môn từ 1 năm trở lên.

- Thử việc: LCB 6 triệu + phụ cấp đi thị trường + % Kpis doanh số. Thử việc 01 tháng nhận 85% LCB

- Chính thức: LCB 6 triệu (đáp ứng tốt các yêu cầu công việc) + phụ cấp đi thị trường + % Kpis doanh số

- Công ty cấp sim điện thoại theo định mức.

- Phụ cấp xăng xe, ăn ở: khi đi công tác thị trường ngoài địa bàn.

- Chế độ khen thưởng riêng, thưởng nóng khi hoàn thành tốt công việc

- Môi trường năng động, có nhiều cơ hội phát triển lên các vị trí cao hơn

- Phúc lợi đầy đủ: thưởng lễ, tết, chế độ bảo hiểm…theo quy định của Nhà nước và Công ty.