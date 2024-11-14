Tuyển Trực page Hộ Kinh Doanh Cao Xuân Trường làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trực page Tại Hộ Kinh Doanh Cao Xuân Trường
Mức lương
8 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Khu đô thị Thành Phố Giao Lưu (gần Mega Market Phạm Văn Đồng), Bắc Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Trực page Với Mức Lương 8 - 15 Triệu
Làm việc trực tiếp với đội ngũ Marketing ads lấy data
Nhắn tin qua page công ty
Tư vấn sản phẩm & chốt đơn hàng với khách hàng
Theo dõi đơn hàng
Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp CĐ/ĐH (chấp nhận chờ bằng), biết tiếng anh cơ bản là một lợi thế
Kinh nghiệm làm việc
Không yêu cầu kinh nghiệm, chưa kinh nghiệm sẽ được đàotạo
Thao tác máy tính nhanh
Kĩ năng lập kế hoạch, làm việc nhóm
Chăm chỉ, kiên trì - Ham học hỏi, cầu tiến
Có laptop
Tại Hộ Kinh Doanh Cao Xuân Trường Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng KPI: 6.650.000 (chưa bao gồm thưởng ngày/tuần/tháng/sao/contest)
Chỗ gửi xe free
Được đóng BHXH & hưởng chế độ phúc lợi theo quy định
Được Thưởng các ngày Lễ, Tết, được tổ chức sinh nhật
Được đào tạo nâng cao năng lực & tư duy
Môi trường làm việc, văn hóa Thân thiện, năng động, hòa đồng, chuyên nghiệp
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Hộ Kinh Doanh Cao Xuân Trường
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
