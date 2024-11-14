Tuyển Trực page Hộ Kinh Doanh Cao Xuân Trường làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

Mức lương 8 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Khu đô thị Thành Phố Giao Lưu (gần Mega Market Phạm Văn Đồng), Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Trực page Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

Làm việc trực tiếp với đội ngũ Marketing ads lấy data

Nhắn tin qua page công ty

Tư vấn sản phẩm & chốt đơn hàng với khách hàng

Theo dõi đơn hàng

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp CĐ/ĐH (chấp nhận chờ bằng), biết tiếng anh cơ bản là một lợi thế

Kinh nghiệm làm việc

Không yêu cầu kinh nghiệm, chưa kinh nghiệm sẽ được đàotạo

Thao tác máy tính nhanh

Kĩ năng lập kế hoạch, làm việc nhóm

Chăm chỉ, kiên trì - Ham học hỏi, cầu tiến

Có laptop

Tại Hộ Kinh Doanh Cao Xuân Trường Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng KPI: 6.650.000 (chưa bao gồm thưởng ngày/tuần/tháng/sao/contest)

Chỗ gửi xe free

Được đóng BHXH & hưởng chế độ phúc lợi theo quy định

Được Thưởng các ngày Lễ, Tết, được tổ chức sinh nhật

Được đào tạo nâng cao năng lực & tư duy

Môi trường làm việc, văn hóa Thân thiện, năng động, hòa đồng, chuyên nghiệp

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Hộ Kinh Doanh Cao Xuân Trường

