Tuyển Nhân viên SEO CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM ECO (TP. HÀ NỘI) Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 11 - 13 Triệu

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 198/B6, Hoàng Văn Thụ, Phường 9, Phú Nhuận, Phú Nhuận, Quận Phú Nhuận

- Nghiên cứu từ khóa, đưa ra chiến lược SEO chi tiết cho nhãn hàng của Công ty;

- Tối ưu hóa website dự án với các công cụ tìm kiếm;

- Sử dụng các công cụ và phương pháp Marketing online để đẩy mạnh kết quả SEO;

- Đẩy các từ khóa lên trang đầu công cụ tìm kiếm;

- Thực hiện các công việc về kết nối cộng đồng webmaster;

- Phân tích đánh giá thị trường qua các từ khóa;

- Thực hiện các công việc liên quan khác theo yêu cầu của Trưởng bộ phận.

- Tốt nghiệp Trung cấp trở lên;

- Có ít nhất từ 01 năm trở lên làm việc trong lĩnh vực SEO/Digital Marketing;

- Kiến thức về quy trình SEO, có kỹ năng với HTML và kỹ thuật SEO;

- Có kiến thức cơ bản về marketing online, PR online, Ads online,...;

- Có khả năng tư duy, phân tích, kiểm soát, giải quyết công việc độc lập;

- Ham học hỏi, tư duy tốt, trách nhiệm cao trong công việc, cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác.

- Được làm việc trong môi trường năng động, có nhiều cơ hội thăng tiến;

- Được hưởng thu nhập theo năng lực, cạnh tranh thị trường;

- Được xem xét tăng lương hàng năm;

- Được hưởng chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định;

- Được hưởng bảo hiểm sức khoẻ cá nhân toàn diện;

- Quà mừng 8/3, 20/10, 30/4 và 01/5, 2/9, Tết Dương lịch (trị giá hiện kim);

- Quà mừng Quốc tế Thiếu nhi, Tết Trung thu (dành cho con CBNV);

- Quà mừng bản thân kết hôn (trị giá hiện kim); Quà chúc mừng sinh nhật (trị giá hiện kim);

- Chúc mừng CBNV sinh con (áp dụng cho nam & nữ) lên tới 01 tháng lương/lần sinh;

- Chính sách chăm sóc sức khỏe lao động và đời sống CBCNV như: hỗ trợ tiền cơm trưa, khám sức khỏe định kỳ...; Chính sách ốm đau nằm viện, hiếu hỷ áp dụng theo quy định của Luật và được nhận thêm hiện kim từ Công ty;

- Được hưởng nguyên lương vào các ngày nghỉ quốc gia;

- Được du lịch trong và ngoài nước (tùy theo tình hình kinh doanh);

- Và được hưởng chế độ ưu đãi từ các dịch vụ của Tập đoàn ECO như: tiêm chủng vacxin, khám chữa bệnh tại bệnh viện 5 sao chất lượng cao, mua hàng ECOgreen...

