Tuyển Nhân viên SEO Công Ty Cổ Phần Ngoại Thất Lộc Thiên Phúc làm việc tại Bình Dương thu nhập 8 - 13 Triệu

Công Ty Cổ Phần Ngoại Thất Lộc Thiên Phúc
Ngày đăng tuyển: 20/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 24/03/2025
Công Ty Cổ Phần Ngoại Thất Lộc Thiên Phúc

Nhân viên SEO

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên SEO Tại Công Ty Cổ Phần Ngoại Thất Lộc Thiên Phúc

Mức lương
8 - 13 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Bình Dương:

- Bình Dương

Mô Tả Công Việc Nhân viên SEO Với Mức Lương 8 - 13 Triệu

1. SEO & phát triển nội dung cho hệ thống website công ty (B2B)
• Quản lý và tối ưu hệ thống website của công ty theo tiêu chuẩn SEO, tập trung vào ngành hóa chất công nghiệp.
• Viết và tối ưu nội dung chuyên sâu về sản phẩm hóa chất, ứng dụng trong công nghiệp, thương mại B2B.
• Xây dựng nội dung theo chủ đề (Topical Authority) để nâng cao thứ hạng tìm kiếm và tiếp cận khách hàng doanh nghiệp.
• Tối ưu trải nghiệm người dùng (UX), giao diện (UI) để cải thiện tỷ lệ chuyển đổi khách hàng.
2. Nghiên cứu từ khóa & tối ưu SEO
• Nghiên cứu từ khóa chuyên ngành, xác định cơ hội tối ưu nội dung phù hợp với khách hàng B2B.
• Thực hiện SEO On-page: tối ưu từ khóa, meta title, meta description, hình ảnh, liên kết nội bộ.
• Xây dựng chiến lược SEO Off-page: phát triển backlink từ các nguồn chất lượng, tăng độ uy tín của website.
• Sử dụng các công cụ SEO như Google Search Console, Google Analytics, Ahrefs, SEMrush để phân tích và đo lường hiệu quả.
3. Phát triển chiến lược SEO tổng thể
• Lập kế hoạch SEO dài hạn cho hệ thống website công ty, blog, landing page sản phẩm.
• Theo dõi, phân tích và cập nhật xu hướng SEO mới nhất để tối ưu nội dung theo thuật toán Google.
• Phối hợp với bộ phận kỹ thuật để cải thiện tốc độ tải trang, trải nghiệm người dùng trên thiết bị di động.
4. SEO dành cho khách hàng B2B & Marketing nội dung
• Tạo nội dung tối ưu cho khách hàng doanh nghiệp trong lĩnh vực hóa chất công nghiệp.
• Viết bài tập trung vào nhu cầu doanh nghiệp: ứng dụng sản phẩm, lợi ích, quy trình mua hàng B2B.
• Hỗ trợ triển khai chiến lược tiếp thị nội dung, email marketing, bài PR để tiếp cận khách hàng tiềm năng.

Với Mức Lương 8 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm:
• Ít nhất 2 năm kinh nghiệm làm SEO content hoặc quản lý hệ thống website.
• Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm SEO trong ngành hóa chất công nghiệp, B2B, thương mại điện tử.
• Hiểu về tối ưu chuyển đổi khách hàng (CRO) trên website B2B.
Kỹ năng:
• Viết bài chuyên sâu, chính xác, dễ hiểu, phù hợp với khách hàng doanh nghiệp.
• Thành thạo các công cụ SEO: Google Analytics, Google Search Console, Ahrefs, SEMrush.
• Có tư duy SEO hệ thống website, biết tối ưu trang chủ, danh mục, sản phẩm, bài viết.
• Ưu tiên có kinh nghiệm sử dụng AI (ChatGPT, Bard, Jasper AI...) để hỗ trợ viết nội dung.
• Có khả năng làm việc độc lập, quản lý kế hoạch SEO hiệu quả.
Ưu tiên nếu có:
• Đã từng triển khai SEO cho website thương mại B2B, sàn giao dịch hóa chất, ngành công nghiệp.
• Có kinh nghiệm về tối ưu tốc độ website, technical SEO.
• Hiểu về schema markup, structured data, entity SEO để tăng trust của Google.

Tại Công Ty Cổ Phần Ngoại Thất Lộc Thiên Phúc Thì Được Hưởng Những Gì

• Mức lương hấp dẫn, thỏa thuận theo năng lực.
• Lộ trình thăng tiến lên SEO Leader, quản lý hệ thống website công ty.
• Công ty hỗ trợ cơm trưa và cung cấp đầy đủ trang thiết bị làm việc.
• Được đào tạo nâng cao về SEO, AI Content, cập nhật kiến thức mới nhất.
• Môi trường làm việc chuyên nghiệp, có cơ hội học hỏi và phát triển lâu dài.
• Được hưởng đầy đủ chế độ bảo hiểm theo quy định của nhà nước (BHXH, BHYT, BHTN).
Thời gian làm việc:
• Thứ Hai - Thứ Sáu: 8h00 - 17h00
• Thứ Bảy: 8h00 - 15h00
Địa điểm làm việc: Số 02-04 Vành Đai Đông Bắc 1, Phường Tân Đông Hiệp, Dĩ An

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Ngoại Thất Lộc Thiên Phúc

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Ngoại Thất Lộc Thiên Phúc

Công Ty Cổ Phần Ngoại Thất Lộc Thiên Phúc

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 70 Song Hành, An Phú, Quận 2, TP.HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

