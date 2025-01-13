Tuyển Nhân viên SEO Công Ty Tnhh Một Thành Viên Paragon Premium Aesthetic Services làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Nhân viên SEO Công Ty Tnhh Một Thành Viên Paragon Premium Aesthetic Services làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Công Ty Tnhh Một Thành Viên Paragon Premium Aesthetic Services
Ngày đăng tuyển: 13/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 14/02/2025
Công Ty Tnhh Một Thành Viên Paragon Premium Aesthetic Services

Nhân viên SEO

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên SEO Tại Công Ty Tnhh Một Thành Viên Paragon Premium Aesthetic Services

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Nhân viên SEO Với Mức Lương Thỏa thuận

Quản lý và vận hành website và app mobile của PPP Laser Clinic, bao gồm:
- Cập nhật nội dung website và app
- Quản lý hình ảnh, video trên website và app
- Kiểm tra và bảo trì website và app
- Tối ưu hóa website trên các công cụ tìm kiếm (SEO), bao gồm:
- Nghiên cứu từ khóa
- Xây dựng cấu trúc website và app
- Tối ưu hóa nội dung website và app
- Tối ưu hóa hình ảnh, video trên website và app
- Tối ưu hóa liên kết website và app
Phân tích và đánh giá hiệu quả hoạt động của website
- Thực hiện các chiến dịch SEO để cải thiện thứ hạng website trên các công cụ tìm kiếm
- Phát triển và tối ưu hóa làm tăng thứ hạng kết quả của công cụ tìm kiếm của Website công ty.
- Nghiên cứu và lên kế hoạch từ khóa SEO để triển khai nội dung trên toàn bộ trang web.
- Đặt mục tiêu có thể đo lường sự cải thiện được chất lượng của bài viết, từ khóa...
- Liên tục theo dõi, phân tích và tối ưu hiệu quả SEO.
- Phối hợp chặt chẽ với các thành viên trong phòng Marketing, IT để quản lý các công cụ SEO.
- Chịu trách nhiệm viết nội dung trang web, bao gồm các bài đăng trên blog và mô tả trang.
- Cập nhật nội dung và liên kết trang web, App để tối ưu hóa tối đa và xếp hạng công cụ tìm kiếm.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp cao đẳng, đại học trở lên, chuyên ngành Công nghệ thông tin, Marketing,...
- Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực Webmaster và SEO
- Có kiến thức và kinh nghiệm về website
- Có kiến thức và kinh nghiệm về SEO
- Khả năng phân tích, đánh giá dữ liệu tốt
- Khả năng sáng tạo, tư duy phản biện tốt
- 1 - 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực SEO, kinh nghiệm trong lĩnh vực Làm đẹp, Spa, Sức khỏe, Thể thao, hàng hiệu là lợi thế.
- Hiểu biết sâu về các công cụ phân tích website, Keyword (Google Analytics, Webmaster Tools, Bing, WebTrends...)
- Hiểu biết về các từ khóa tìm kiếm và công cụ tối ưu.
- Hiểu về các yếu tố ảnh hưởng đến thứ hạng website và các thuật toán công cụ tìm kiếm.
- Có khả năng nắm bắt tốt nhu cầu thị trường.
- Khả năng giao tiếp, thuyết trình, đàm phán... tốt.
- Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm; OT nếu có yêu cầu.
- Có kiến thức về HTML và CSS là một lợi thế.

Tại Công Ty Tnhh Một Thành Viên Paragon Premium Aesthetic Services Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương khởi điểm: Cạnh tranh
- Hưởng đầy đủ các quyền lợi cho người lao động: BHXH, nghỉ phép hàng năm, lương thưởng.
- Môi trường làm việc không ngừng phát triển cả về sự văn minh, tính chuyên nghiệp, cởi mở và sáng tạo.
- Được tạo điều kiện học tập nâng cao, phát triển kỹ năng, chuyên môn.
- Hưởng chế độ ưu đãi trọn gói điều trị và chăm sóc da cao cấp tại PPP.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Tnhh Một Thành Viên Paragon Premium Aesthetic Services

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Tnhh Một Thành Viên Paragon Premium Aesthetic Services

Công Ty Tnhh Một Thành Viên Paragon Premium Aesthetic Services

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Tầng 2, Tòa nhà Pax Sky, 34 Phạm Ngọc Thạch, Quận 3, Tp.HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

