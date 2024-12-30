Tuyển Nhân viên SEO CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT NAM TICKETS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu

Mức lương 10 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 69 Võ Thị Sáu, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Quận 3

Mô Tả Công Việc Nhân viên SEO Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

Tham gia xây dựng, lập kế hoạch và triển khai các chiến lược SEO cho website của công ty, nhằm tăng traffic, thứ hạng website, Top từ khóa,… trên công cụ tìm kiếm Google (bao gồm và không giới hạn tại các kế hoạch tổng thể + chi tiết liên quan).

Nghiên cứu từ khóa, phân tích đối thủ cạnh tranh, tối ưu hóa Onpage, Offpage, Technical, UX/UI,…

Lập kế hoạch, xây dựng, phát triển và triển khai các chiến lược linkbuilding, trang vệ tinh.

Phân tích, đánh giá, phân nhóm các từ khoá để tối ưu nội dung website và xây dựng chiến lược phát triển SEO các từ khoá/bộ từ khóa mới/có sẵn.

Phối hợp với các bộ phận liên quan triển khai các nội dung, kế hoạch đã đề ra.

Sử dụng các công cụ SEO để theo dõi, phân tích hiệu quả chiến dịch SEO - đưa ra các giải pháp liên quan.

Tham gia vào các dự án Digital Marketing của công ty, hỗ trợ các hoạt động Marketing online khác.

Cập nhật kiến thức, xu hướng SEO mới nhất, áp dụng vào thực tế công việc.

Thực hiện các báo cáo công việc liên quan.

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học/cao đẳng các ngành Marketing, Thương mại điện tử, Công nghệ thông tin,...

Từ 01 năm kinh nghiệm làm việc tại các vị trí tương đương. Ưu tiên kinh nghiệm làm việc tại các công ty Agency về Digital/Seo Marketing.

Đã có dự án/từ khóa đạt thành tích thể hiện qua các dự án thực tế(Trình bày qua CV hoặc Portfolio).

Có kiến thức toàn diện về SEO. Sử dụng thành thạo các công cụ SEO miễn phí/có phí (Google Analytics, Google Search Console, NetInsight, Omniture, WebTrends, As, SEMrush, ...)

Nắm vững các kỹ thuật SEO như: nghiên cứu từ khóa, tối ưu hóa nội dung website, tối ưu hóa cấu trúc website, tối ưu hóa hình ảnh, video, ...

Có kiến thức về HTML, CSS, hiểu biết về phát triển website là một lợi thế.

Có ý thức tìm hiểu tự thân, chủ động cập nhật xu hướng mới về SEO/SEM và các hot trend để áp dụng vào công việc.

Có tinh thần trách nhiệm, khả năng làm việc chủ động, khả năng làm việc dưới áp lực cao.

Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.

Có tinh thần học hỏi, ham muốn tìm tòi, sáng tạo.

Ưu tiên ứng viên có thể nhận việc sớm.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT NAM TICKETS Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: Thỏa thuận theo năng lực ứng viên (Từ 10M-20M, hoặc cao hơn theo năng lực)

Đầy đủ các chế độ phúc lợi theo quy định (BHXH, BHYT, Lễ, Tết, phép năm....).

Có cơ hội thăng tiến lên vị trí cao hơn (Leader, trưởng nhóm SEO).

Được cung cấp đầy đủ trang thiết bị làm việc.

Thử việc từ 1-2 tháng (Theo năng lực thực tế).

Thưởng chuyên cần, thưởng hiệu quả công việc, lương tháng 13,...

Một số chính sách khác theo quy định của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT NAM TICKETS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin