Tuyển Nhân viên SEO CÔNG TY TNHH MTV CYNO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Vinhome Grand Park Quận 9, Quận 9, Quận 9

Mô Tả Công Việc Nhân viên SEO Với Mức Lương Thỏa thuận

•Quản lý và triển khai các dự án SEO trên nhiều nền tảng khác nhau, bao gồm cả việc tối ưu nội dung website và xây dựng chiến lược SEO dài hạn.

•Nghiên cứu và phân tích từ khóa, xu hướng tìm kiếm để phát triển nội dung phù hợp và nâng cao thứ hạng website trên các công cụ tìm kiếm.

•Theo dõi và phân tích dữ liệu, báo cáo về hiệu quả SEO và điều chỉnh chiến lược dựa trên kết quả thực tế.

•Phối hợp với đội ngũ content, thiết kế và phát triển để đảm bảo website và nội dung luôn tuân thủ các tiêu chuẩn SEO mới nhất.

•Xây dựng kế hoạch backlink, tối ưu hóa on-page, off-page, và technical SEO.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

•Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực SEO, đặc biệt là quản lý và thực hiện các dự án SEO từ A-Z.

•Hiểu biết sâu về các công cụ SEO như Google Analytics, Google Search Console, SEMrush, Ahrefs, v.v.

•Có kỹ năng phân tích, tư duy chiến lược và giải quyết vấn đề nhanh nhạy.

•Hiểu biết về các xu hướng SEO mới nhất và có khả năng tối ưu hóa nội dung theo thuật toán của Google.

•Kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm tốt, có khả năng quản lý nhiều dự án cùng lúc.

Tại CÔNG TY TNHH MTV CYNO Thì Được Hưởng Những Gì

•Lương hấp dẫn , thưởng KPI theo dự án

• Quyền lợi đóng BHXH theo quy định của nhà nước.

•Môi trường làm việc năng động, sáng tạo với nhiều cơ hội thăng tiến.

•Được tham gia các khóa đào tạo chuyên sâu về SEO và digital marketing.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MTV CYNO

