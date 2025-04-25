Tuyển Nhân viên Telesale HỘ KINH DOANH VIỆN THẨM MỸ DR DOHYUN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 30 Triệu

HỘ KINH DOANH VIỆN THẨM MỸ DR DOHYUN
Ngày đăng tuyển: 25/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 23/05/2025
Nhân viên Telesale

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Telesale Tại HỘ KINH DOANH VIỆN THẨM MỸ DR DOHYUN

Mức lương
12 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
4 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 149/40 Bành Văn Trân, Tân Bình, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Nhân viên Telesale Với Mức Lương 12 - 30 Triệu

Gọi điện/liên hệ theo số điện thoại khách hàng cung cấp, data nóng, khách có nhu cầu trên 80%.
Đặt lịch, nhắc lịch khách hàng đến thăm khám, tham khảo dịch vụ.
Cập nhật thông tin khách hàng lên hệ thống quản lý của công ty.
Tiếp nhận khiếu nại của khách hàng và chuyển tiếp đến các bộ phận có liên quan để hỗ trợ xử lý.
Cập nhật thường xuyên các chương trình, chính sách về sản phẩm, dịch vụ đến khách hàng.
Lập các báo cáo công việc theo yêu cầu của cấp quản lý trực tiếp.

Với Mức Lương 12 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm telesales, tư vấn bán hàng, đặc biệt trong lĩnh vực làm đẹp, spa hay thẩm mỹ viện.
Kỹ năng giao tiếp: Giọng nói dễ nghe, tự tin, thuyết phục và truyền đạt thông tin rõ ràng, mạch lạc qua điện thoại.
Kỹ năng giao tiếp:
thuyết phục và truyền đạt thông tin rõ ràng, mạch lạc qua điện thoại.
Tư duy và khả năng làm việc độc lập: Năng động, chủ động trong công việc và có khả năng làm việc dưới áp lực.
Tỉ mỉ, kiên trì và có khả năng xử lý tình huống linh hoạt khi gặp khách hàng khó tính.
Tin học văn phòng: Thành thạo sử dụng máy tính và các phần mềm văn phòng.

Tại HỘ KINH DOANH VIỆN THẨM MỸ DR DOHYUN Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập từ 12 – 30 triệu / tháng
Được làm việc trong môi trường thoải mái và đầy đủ cơ sở vật chất.
Lương tháng thứ 13, thưởng tháng, thưởng quý, thưởng nóng theo thành tích, review lương 1 năm 2 lần.
Chế độ du lịch, team building, nghỉ mát 1 lần / năm.
Được học hỏi, trau dồi kiến thức nghiệp vụ thường xuyên.
Được trang bị công nghệ hiện đại: hệ thống quản trị khách hàng, được huấn luyện kỹ lưỡng, liên tục.
Được cấp 1 laptop và 1 điện thoại di động để làm việc.
Chế độ đãi ngộ hấp dẫn, ưu tiên trọng dụng nhân tài theo quy chế quản trị tài năng của công ty .

Cách Thức Ứng Tuyển Tại HỘ KINH DOANH VIỆN THẨM MỸ DR DOHYUN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

HỘ KINH DOANH VIỆN THẨM MỸ DR DOHYUN

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 108 Điện Biên Phủ, Phường Chính Gián, Quận Thanh Khê, Đà Nẵng

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

