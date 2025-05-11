Tuyển Nhân viên Telesale CÔNG TY TNHH WBS TRAINING VIETNAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 77, Đường số 23, KĐT Thành phố Giao lưu, Bắc Từ Liêm, Bắc Từ Liêm, Quận Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Nhân viên Telesale Với Mức Lương Thỏa thuận

Tư vấn giới thiệu khóa học tiếng Đức online cho khách hàng theo nguồn data được phân bổ bằng

hình thức chat messenger và telesales.

Tìm kiếm khách hàng thông qua các công cụ được hỗ trợ: Facebook, Tiktok,…

Chăm sóc và giải đáp các câu hỏi của khách hàng liên quan đến sản phẩm của công ty.

Khai thác và nghiên cứu nhu cầu của khách hàng.

Xây dựng mối quan hệ với khách hàng.

Quản lý thông tin khách hàng và cập nhật lại theo yêu cầu của công ty.

Thực hiện một số công việc theo yêu cầu của quản lý trực tiếp.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam/Nữ, tuổi từ 21 - 30 tuổi; Tốt nghiệp từ Cao Đẳng trở lên.

Ưu tiên có kinh nghiệm trong lĩnh vực sales giáo dục.

Tinh thần thái độ tốt, cầu tiến, biết lắng nghe, chăm chỉ; tư duy nhanh nhẹn.

Đam mê kinh doanh, có mục tiêu phát triển sự nghiệp trong nghề.

Có laptop cá nhân.

Tại CÔNG TY TNHH WBS TRAINING VIETNAM Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: Lương cứng 7 - 10 triệu + Thưởng doanh số.

Ứng viên được chuẩn bị đầy đủ điện thoại để phục vụ việc tư vấn cho khách hàng.

Hưởng đầy đủ các chế độ BHYT, BHXH…

Được tham gia team building cùng công ty.

Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao năng lực chuyên môn.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH WBS TRAINING VIETNAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin