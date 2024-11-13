Tuyển Nhân Viên Thiết Kế Đồ Họa thu nhập 10 - 12 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại Công ty TNHH Chứng nhận KNA
Mức lương
10 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Tòa Ladeco, Số 266 Đội Cấn, Ba Đình
Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 10 - 12 Triệu
- Thiết kế banner, poster, video các sản phẩm phục vụ cho các chiến dịch quảng cáo của công ty trên các kênh facebook, youtube,zalo....
- Thiết kế giao diện web, trang landing web,...
- Thiết kế logo và các bộ nhận diện thương hiệu.
- Biết làm video, edit,…
Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có laptop cá nhân
Tại Công ty TNHH Chứng nhận KNA Thì Được Hưởng Những Gì
- Trợ cấp ăn chiều: hoa quả, đồ ăn vặt,
- Trợ cấp: xăng xe, điện thoại.
- Chế độ nghỉ phép, nghỉ lễ theo luật LĐ.
- Các chế độ BHXH, BHYT theo quy định của nhà nước.
- Du lịch, team building, tổ chức sinh nhật cho từng thành viên, .....
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Chứng nhận KNA
