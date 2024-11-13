Tuyển Nhân Viên Thiết Kế Đồ Họa thu nhập 10 - 12 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Tuyển Nhân Viên Thiết Kế Đồ Họa thu nhập 10 - 12 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Công ty TNHH Chứng nhận KNA
Ngày đăng tuyển: 13/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 13/11/2024
Công ty TNHH Chứng nhận KNA

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại Công ty TNHH Chứng nhận KNA

Mức lương
10 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tòa Ladeco, Số 266 Đội Cấn, Ba Đình

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

- Thiết kế banner, poster, video các sản phẩm phục vụ cho các chiến dịch quảng cáo của công ty trên các kênh facebook, youtube,zalo....
- Thiết kế giao diện web, trang landing web,...
- Thiết kế logo và các bộ nhận diện thương hiệu.
- Biết làm video, edit,…

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có laptop cá nhân

Tại Công ty TNHH Chứng nhận KNA Thì Được Hưởng Những Gì

- Trợ cấp ăn chiều: hoa quả, đồ ăn vặt,
- Trợ cấp: xăng xe, điện thoại.
- Chế độ nghỉ phép, nghỉ lễ theo luật LĐ.
- Các chế độ BHXH, BHYT theo quy định của nhà nước.
- Du lịch, team building, tổ chức sinh nhật cho từng thành viên, .....

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Chứng nhận KNA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Chứng nhận KNA

Công ty TNHH Chứng nhận KNA

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Tầng 11 Tòa nhà Ladeco Building, 266 Đội Cấn Ba Đình

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

