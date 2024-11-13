Tuyển Nhân Viên Thiết Kế Đồ Họa thu nhập 10 - 12 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Mức lương 10 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa Ladeco, Số 266 Đội Cấn, Ba Đình

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

- Thiết kế banner, poster, video các sản phẩm phục vụ cho các chiến dịch quảng cáo của công ty trên các kênh facebook, youtube,zalo....

- Thiết kế giao diện web, trang landing web,...

- Thiết kế logo và các bộ nhận diện thương hiệu.

- Biết làm video, edit,…

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có laptop cá nhân

Tại Công ty TNHH Chứng nhận KNA Thì Được Hưởng Những Gì

- Trợ cấp ăn chiều: hoa quả, đồ ăn vặt,

- Trợ cấp: xăng xe, điện thoại.

- Chế độ nghỉ phép, nghỉ lễ theo luật LĐ.

- Các chế độ BHXH, BHYT theo quy định của nhà nước.

- Du lịch, team building, tổ chức sinh nhật cho từng thành viên, .....

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Chứng nhận KNA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.