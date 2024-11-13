Tuyển Marketing Công Ty TNHH Thương Mại & Dịch Vụ Digital Marketing T.Group làm việc tại Bình Dương thu nhập 8 - 15 Triệu

Tuyển Marketing Công Ty TNHH Thương Mại & Dịch Vụ Digital Marketing T.Group làm việc tại Bình Dương thu nhập 8 - 15 Triệu

Công Ty TNHH Thương Mại & Dịch Vụ Digital Marketing T.Group
Ngày đăng tuyển: 13/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 17/11/2024
Công Ty TNHH Thương Mại & Dịch Vụ Digital Marketing T.Group

Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Marketing Tại Công Ty TNHH Thương Mại & Dịch Vụ Digital Marketing T.Group

Mức lương
8 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Bình Dương: Hoàng Hoa Thám

- KDC Phúc Đạt, Thủ Dầu Một

Mô Tả Công Việc Marketing Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

Thiết kế các ấn phẩm truyền thông và quảng cáo (POSM) của công ty: brochure, leaflet, flyer, poster, các loại banners (phướn, băng rôn, banner quảng cáo online v.v.), backdrop, standee, quà tặng, bộ nhận diện thương hiệu vv...
Thiết kế sáng tạo: Phối hợp với Chuyên viên marketing & truyền thông để triển khai các sản phẩm sáng tạo phục vụ cho hoạt động truyền thông: infographic, creative posters & banners, họa tiết cho các sản phẩm quà tặng truyền thông mang tính đột phá.
Thiết kế theo yêu cầu khác của công ty.

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Sử dụng thành thạo các phần mềm đồ họa: Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, After Effects.....
2. Có khả năng tư duy sáng tạo, phân tích nội dung thiết kế.
3. Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học chuyên ngành Thiết kế đồ họa, Mỹ thuật ứng dụng, Kiến trúc hoặc các ngành liên quan.
4. Vận dụng tốt kỹ năng sắp xếp bố cục, sử dụng màu sắc.
5. Có khả năng giao tiếp tốt, trình bày ý tưởng.
6. Phong cách thiết kế hiện đại, tư duy thẩm mỹ cao.
7. Có khả năng làm việc theo nhóm, làm việc độc lập, chịu được áp lực, hoàn thành mục tiêu được giao đúng hạn.
8. Có trách nhiệm cao, trung thực, tự giác, nghiêm túc trong công việc.
9. Có ít nhất 01 năm kinh nghiệm thiết kế mảng Digital hoặc in ấn là một lợi thế.

Tại Công Ty TNHH Thương Mại & Dịch Vụ Digital Marketing T.Group Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 08 - 15 triệu (+ thưởng theo dự án)
Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp có nhiều cơ hội thăng tiến.
Cung cấp trang thiết bị đầy đủ để phục vụ công việc.
Được đóng BHXH, BHYT, BHTN.
Được hưởng các chính sách phúc lợi theo quy định của công ty.
Được tham gia Teambuilding, party, du lịch hàng năm
Được đào tạo, nâng cao nghiệp vụ thường xuyên.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thương Mại & Dịch Vụ Digital Marketing T.Group

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Thương Mại & Dịch Vụ Digital Marketing T.Group

Công Ty TNHH Thương Mại & Dịch Vụ Digital Marketing T.Group

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Thủ Dầu Một - Bình Dương

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

