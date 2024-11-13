Tuyển Marketing Công Ty TNHH Thương Mại & Dịch Vụ Digital Marketing T.Group làm việc tại Bình Dương thu nhập 8 - 15 Triệu

Mức lương 8 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bình Dương: Hoàng Hoa Thám - KDC Phúc Đạt, Thủ Dầu Một

Mô Tả Công Việc Marketing Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

Thiết kế các ấn phẩm truyền thông và quảng cáo (POSM) của công ty: brochure, leaflet, flyer, poster, các loại banners (phướn, băng rôn, banner quảng cáo online v.v.), backdrop, standee, quà tặng, bộ nhận diện thương hiệu vv...

Thiết kế sáng tạo: Phối hợp với Chuyên viên marketing & truyền thông để triển khai các sản phẩm sáng tạo phục vụ cho hoạt động truyền thông: infographic, creative posters & banners, họa tiết cho các sản phẩm quà tặng truyền thông mang tính đột phá.

Thiết kế theo yêu cầu khác của công ty.

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Sử dụng thành thạo các phần mềm đồ họa: Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, After Effects.....

2. Có khả năng tư duy sáng tạo, phân tích nội dung thiết kế.

3. Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học chuyên ngành Thiết kế đồ họa, Mỹ thuật ứng dụng, Kiến trúc hoặc các ngành liên quan.

4. Vận dụng tốt kỹ năng sắp xếp bố cục, sử dụng màu sắc.

5. Có khả năng giao tiếp tốt, trình bày ý tưởng.

6. Phong cách thiết kế hiện đại, tư duy thẩm mỹ cao.

7. Có khả năng làm việc theo nhóm, làm việc độc lập, chịu được áp lực, hoàn thành mục tiêu được giao đúng hạn.

8. Có trách nhiệm cao, trung thực, tự giác, nghiêm túc trong công việc.

9. Có ít nhất 01 năm kinh nghiệm thiết kế mảng Digital hoặc in ấn là một lợi thế.

Tại Công Ty TNHH Thương Mại & Dịch Vụ Digital Marketing T.Group Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 08 - 15 triệu (+ thưởng theo dự án)

Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp có nhiều cơ hội thăng tiến.

Cung cấp trang thiết bị đầy đủ để phục vụ công việc.

Được đóng BHXH, BHYT, BHTN.

Được hưởng các chính sách phúc lợi theo quy định của công ty.

Được tham gia Teambuilding, party, du lịch hàng năm

Được đào tạo, nâng cao nghiệp vụ thường xuyên.

