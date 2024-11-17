Tuyển Graphic Design/Illustration/Animation Công ty CP Cơ điện Trần Phú Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Văn phòng công ty - số 01 đường Trần Danh Tuyên, P. Phúc Lợi, Long Biên

Mô Tả Công Việc Graphic Design/Illustration/Animation Với Mức Lương Thỏa thuận

- Phối hợp hỗ trợ và triển khai thiết kế hình ảnh, đồ họa phục vụ các chương trình truyền thông, hoạt động CSR, PR, tài trợ.

- Hỗ trợ các bộ phận thiết kế các hình ảnh theo yêu cầu để sản xuất sản phẩm truyền thông.

- Phối hợp triển khai thiết kế các mẫu công cụ, dụng cụ hỗ trợ Kinh doanh tiếp cận khách hàng, mở rộng thị trường (Sales kít, Bộ vật phẩm mẫu, Mẫu trưng bày...).

- Tham gia thiết kế hệ thống quy trình nghiệp vụ mảng phụ trách.

- Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của cấp trên.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam/nữ, độ tuổi từ 24 đến 35, tốt nghiệp từ đại học trở lên các chuyên ngành Thiết kế hoặc liên quan.

- Nhạy bén, linh hoạt, có khả năng tư duy sáng tạo. Ưu tiên ứng viên đã từng làm trong ngành VLXD, BĐS.

- Am hiểu về các vật liệu, chất liệu quảng cáo.

- Có kiến thức cơ bản về xử lý hình ảnh, video và thiết kế đồ họa và dàn trang.

- Có kỹ năng chụp hình, quay video cơ bản.

- Sử dụng thành thạo các phần mềm: Adobe Photoshop, Illustrator, ưu tiên ứng viên có khả năng thiết kế đồ họa 3D, Adobe Premiere, After Effects.

- Có khả năng làm việc theo nhóm, có trách nhiệm cao và chủ động trong công việc.

Tại Công ty CP Cơ điện Trần Phú Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

- Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo đúng quy định.

- Thưởng các ngày lễ lớn trong năm cao như dịp: nghỉ lễ 30 /4; 1/5; 2/9, Tết dương lịch, Tết âm lịch.

- Thưởng cuối năm từ 1 đến 2 tháng thu nhập.

- Tham quan, nghỉ mát theo chính sách công ty.

- Được tham gia các khóa đào tạo do công ty tổ chức.

- Ăn trưa miễn phí tại bếp ăn công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Cơ điện Trần Phú Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin