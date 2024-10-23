Tuyển Xây dựng CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC XÂY DỰNG NỘI THẤT NGUYÊN PHÁT làm việc tại Bình Định thu nhập 7 - 15 Triệu

CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC XÂY DỰNG NỘI THẤT NGUYÊN PHÁT
Ngày đăng tuyển: 23/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 17/11/2024
Xây dựng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Xây dựng Tại CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC XÂY DỰNG NỘI THẤT NGUYÊN PHÁT

Mức lương
7 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Bình Định: TX An, An Khê

Mô Tả Công Việc Xây dựng Với Mức Lương 7 - 15 Triệu

LÀM VIỆC TRỰC TIẾP VỚI KHÁCH HÀNG: khảo sát hiện trạng, lên phương án, tư vấn khách; ĐỘC LẬP LÊN CONCEPT KIẾN TRÚC/ NỘI THẤT; Phối hợp giải quyết việc cùng thành viên cùng nhóm; Lên list bản vẽ cho hồ sơ thiết kế BVTC từng công trình (kiến trúc hoặc nội thất); Có khả năng tự thực hiện HSTKBVTC.
LÀM VIỆC TRỰC TIẾP VỚI KHÁCH HÀNG: khảo sát hiện trạng, lên phương án, tư vấn khách;
ĐỘC LẬP LÊN CONCEPT KIẾN TRÚC/ NỘI THẤT;
Phối hợp giải quyết việc cùng thành viên cùng nhóm;
Lên list bản vẽ cho hồ sơ thiết kế BVTC từng công trình (kiến trúc hoặc nội thất);
Có khả năng tự thực hiện HSTKBVTC.

Với Mức Lương 7 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Bằng cấp: Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Kiến trúc hoặc các ngành liên quan. Có kinh nghiệm trong lĩnh vực kiến trúc, trong đó có kinh nghiệm làm việc với các dự án lớn và đa dạng. Sử dụng phần mềm: Thành thạo các phần mềm thiết kế như AutoCAD, Revit, SketchUp, và các phần mềm mô phỏng 3D khác. Có khả năng lãnh đạo nhóm và quản lý dự án, quản lý rủi ro Lãnh đạo nhóm: Có khả năng hướng dẫn, phân công công việc và giám sát đội ngũ kiến trúc sư, kỹ sư và nhà thầu phụ. Kỹ năng giao tiếp và đàm phán tốt để làm việc với khách hàng, nhà thầu và các bên liên quan khác. Nắm rõ các quy định, luật pháp liên quan đến xây dựng và quy hoạch đô thị. Khả năng đưa ra các ý tưởng mới lạ và giải pháp thiết kế sáng tạo, độc đáo.
Bằng cấp: Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Kiến trúc hoặc các ngành liên quan.
Có kinh nghiệm trong lĩnh vực kiến trúc, trong đó có kinh nghiệm làm việc với các dự án lớn và đa dạng.
Sử dụng phần mềm: Thành thạo các phần mềm thiết kế như AutoCAD, Revit, SketchUp, và các phần mềm mô phỏng 3D khác.
Có khả năng lãnh đạo nhóm và quản lý dự án, quản lý rủi ro
Lãnh đạo nhóm: Có khả năng hướng dẫn, phân công công việc và giám sát đội ngũ kiến trúc sư, kỹ sư và nhà thầu phụ.
Kỹ năng giao tiếp và đàm phán tốt để làm việc với khách hàng, nhà thầu và các bên liên quan khác.
Nắm rõ các quy định, luật pháp liên quan đến xây dựng và quy hoạch đô thị.
Khả năng đưa ra các ý tưởng mới lạ và giải pháp thiết kế sáng tạo, độc đáo.

Tại CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC XÂY DỰNG NỘI THẤT NGUYÊN PHÁT Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương thỏa thuận (tùy theo năng lực và kinh nghiệm của mỗi ứng viên). Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, trẻ trung. Có cơ hội thăng tiến về nghề nghiệp. Đóng BHXH, BHYT, BH thất nghiệp và các chế độ chính sách theo Bộ Luật lao động. Hưởng đầy đủ chính sách phúc lợi của Công ty: thưởng các dịp lễ, Tết, lương tháng 13, teambuilding. Được đề xuất ý kiến trao đổi với cấp quản lý để thực hiện công việc được hiệu quả hơn. Được làm việc trong môi trường đoàn kết và luôn được sự giúp đỡ từ các đồng nghiệp cũng như cấp lãnh đạo.
Mức lương thỏa thuận (tùy theo năng lực và kinh nghiệm của mỗi ứng viên).
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, trẻ trung.
Có cơ hội thăng tiến về nghề nghiệp.
Đóng BHXH, BHYT, BH thất nghiệp và các chế độ chính sách theo Bộ Luật lao động.
Hưởng đầy đủ chính sách phúc lợi của Công ty: thưởng các dịp lễ, Tết, lương tháng 13, teambuilding.
Được đề xuất ý kiến trao đổi với cấp quản lý để thực hiện công việc được hiệu quả hơn.
Được làm việc trong môi trường đoàn kết và luôn được sự giúp đỡ từ các đồng nghiệp cũng như cấp lãnh đạo.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC XÂY DỰNG NỘI THẤT NGUYÊN PHÁT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC XÂY DỰNG NỘI THẤT NGUYÊN PHÁT

CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC XÂY DỰNG NỘI THẤT NGUYÊN PHÁT

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 1263 Trần Hưng Đạo, Quy Nhơn, Bình Định

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

