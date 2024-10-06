Tuyển IT phần mềm Công ty Cổ phần sách Bách Việt làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng IT phần mềm Tại Công ty Cổ phần sách Bách Việt
Mức lương
9 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: số 9, ngõ 55/9 Huỳnh Thúc Kháng, Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội., Đống Đa
Mô Tả Công Việc IT phần mềm Với Mức Lương 9 - 12 Triệu
• Thiết kế dàn trang chế bản sách.
• Lên ý tưởng thiết kế, demo sách mới.
• Hỗ trợ thiết kế theo sự phân công của phòng Xuất bản.
Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
• Có kinh nghiệm thiết kế, chế bản
• Chủ động trong công việc, chịu khó tìm tòi học hỏi, trung thực
• Khả năng làm việc nhóm
• Tư duy thẩm mỹ tốt, bố cục tốt
• Làm việc trách nhiệm, cẩn thận, chính xác
Tại Công ty Cổ phần sách Bách Việt Thì Được Hưởng Những Gì
- Lương thỏa thuận theo năng lực.
- Chế độ BHXH,BHTN, BHYT...
- Các chế độ phép năm, lễ tết,... theo quy định của pháp luật lao động
- Được làm việc trong một môi trường coi trọng người lao động
- Các chế độ phúc lợi đầy đủ: sinh nhật, mừng cưới,...
- Tham gia các hoạt động gắn kết nội bộ, teambuilding...
- Chế độ ưu đãi mua hàng nội bộ của công ty.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần sách Bách Việt
