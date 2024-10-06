Tuyển IT phần mềm Công ty Cổ phần sách Bách Việt làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu

Mức lương 9 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: số 9, ngõ 55/9 Huỳnh Thúc Kháng, Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội., Đống Đa

Mô Tả Công Việc IT phần mềm Với Mức Lương 9 - 12 Triệu

• Thiết kế dàn trang chế bản sách.

• Lên ý tưởng thiết kế, demo sách mới.

• Hỗ trợ thiết kế theo sự phân công của phòng Xuất bản.

Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Có kinh nghiệm thiết kế, chế bản

• Chủ động trong công việc, chịu khó tìm tòi học hỏi, trung thực

• Khả năng làm việc nhóm

• Tư duy thẩm mỹ tốt, bố cục tốt

• Làm việc trách nhiệm, cẩn thận, chính xác

Tại Công ty Cổ phần sách Bách Việt Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương thỏa thuận theo năng lực.

- Chế độ BHXH,BHTN, BHYT...

- Các chế độ phép năm, lễ tết,... theo quy định của pháp luật lao động

- Được làm việc trong một môi trường coi trọng người lao động

- Các chế độ phúc lợi đầy đủ: sinh nhật, mừng cưới,...

- Tham gia các hoạt động gắn kết nội bộ, teambuilding...

- Chế độ ưu đãi mua hàng nội bộ của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần sách Bách Việt

