Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG LÂM PHẠM làm việc tại Hà Nội thu nhập 4 - 8 Triệu

Mức lương 4 - 8 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 226 Lê Trọng Tấn, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Nhân viên kho Với Mức Lương 4 - 8 Triệu

Thủ kho xuất nhập hàng

Báo hàng cần nhập

Theo dõi công nợ các đại lý và nhà cung cấp

Hỗ trợ chạy tour và chiến dịch khuyến mại

Chịu trách nhiệm setup các sự kiện

Hỗ trợ đi training đào tạo cho các cửa hàng, cơ sở

Với Mức Lương 4 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm kế toán/ thủ kho/ nhân viên kinh doanh

Có tinh thần làm việc tốt, chịu được áp lực và có thể đi công tác (xung quanh Hà Nội)

Tại CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG LÂM PHẠM Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cơ bản + %doanh số

Chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo

Môi trường làm việc tốt, đồng nghiệp hòa đồng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG LÂM PHẠM

