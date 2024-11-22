Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG LÂM PHẠM làm việc tại Hà Nội thu nhập 4 - 8 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kho Tại CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG LÂM PHẠM
Mức lương
4 - 8 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 226 Lê Trọng Tấn, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân
Mô Tả Công Việc Nhân viên kho Với Mức Lương 4 - 8 Triệu
Thủ kho xuất nhập hàng
Báo hàng cần nhập
Theo dõi công nợ các đại lý và nhà cung cấp
Hỗ trợ chạy tour và chiến dịch khuyến mại
Chịu trách nhiệm setup các sự kiện
Hỗ trợ đi training đào tạo cho các cửa hàng, cơ sở
Với Mức Lương 4 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm kế toán/ thủ kho/ nhân viên kinh doanh
Có tinh thần làm việc tốt, chịu được áp lực và có thể đi công tác (xung quanh Hà Nội)
Tại CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG LÂM PHẠM Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương cơ bản + %doanh số
Chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo
Môi trường làm việc tốt, đồng nghiệp hòa đồng
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG LÂM PHẠM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
