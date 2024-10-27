Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY CỔ PHẦN DQ GROUP VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu

Mức lương 7 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Khu 918 Phường Phúc Đồng, Quận Long Biên, Hà Nội., Long Biên

Mô Tả Công Việc Nhân viên kho Với Mức Lương 7 - 10 Triệu

Nhận đơn hàng, kiểm tra tính hợp lệ của đơn hàng, đóng gói đơn hàng theo quy trình Kiểm soát và bàn giao đơn hàng cho bên vận chuyển Nhập, xuất hàng hóa theo quy trình Sắp xếp, quản lý hàng hóa trong kho gọn gàng, ngăn nắp, khoa học, tránh hư hỏng Tham gia công tác kiểm kê định kỳ Các công việc khác theo chỉ đạo của cấp trên

Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu kinh nghiệm, được đào tạo từ đầu Nhiệt huyết và gắn bó với công việc Trung thực, cẩn thận, nhiệt tình, trách nhiệm Tác phong làm việc chuyên nghiệp và bài bản Có đạo đức nghề nghiệp Kỹ năng quản lý mục tiêu và quản lý thời gian và kiểm soát công việc

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DQ GROUP VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập từ 7-10 triệu VNĐ (Lương cứng + thưởng + phụ cấp) Thưởng lương tháng 13, thưởng vào các dịp lễ tết, sinh nhật,... Review lương định kỳ hằng năm Được tham gia đầy đủ chế độ bảo hiểm (BHXH, BHYT, BHTN) theo quy định Được đào tạo trực tiếp bởi Ban Giám Đốc dày dặn kinh nghiệm thực tế Lộ trình thăng tiến rõ ràng Môi trường chuyên nghiệp, trẻ trung, năng động Được tham gia vào các hoạt động tiệc sinh nhật, du lịch hè, team building,... Thử việc 1-2 tháng tùy năng lực

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DQ GROUP VIỆT NAM

