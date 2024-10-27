Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY CỔ PHẦN DQ GROUP VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kho Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DQ GROUP VIỆT NAM
- Hà Nội: Khu 918 Phường Phúc Đồng, Quận Long Biên, Hà Nội., Long Biên
Mô Tả Công Việc Nhân viên kho Với Mức Lương 7 - 10 Triệu
Nhận đơn hàng, kiểm tra tính hợp lệ của đơn hàng, đóng gói đơn hàng theo quy trình
Kiểm soát và bàn giao đơn hàng cho bên vận chuyển
Nhập, xuất hàng hóa theo quy trình
Sắp xếp, quản lý hàng hóa trong kho gọn gàng, ngăn nắp, khoa học, tránh hư hỏng
Tham gia công tác kiểm kê định kỳ
Các công việc khác theo chỉ đạo của cấp trên
Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Không yêu cầu kinh nghiệm, được đào tạo từ đầu
Nhiệt huyết và gắn bó với công việc
Trung thực, cẩn thận, nhiệt tình, trách nhiệm
Tác phong làm việc chuyên nghiệp và bài bản
Có đạo đức nghề nghiệp
Kỹ năng quản lý mục tiêu và quản lý thời gian và kiểm soát công việc
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DQ GROUP VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập từ 7-10 triệu VNĐ (Lương cứng + thưởng + phụ cấp)
Thưởng lương tháng 13, thưởng vào các dịp lễ tết, sinh nhật,...
Review lương định kỳ hằng năm
Được tham gia đầy đủ chế độ bảo hiểm (BHXH, BHYT, BHTN) theo quy định
Được đào tạo trực tiếp bởi Ban Giám Đốc dày dặn kinh nghiệm thực tế
Lộ trình thăng tiến rõ ràng
Môi trường chuyên nghiệp, trẻ trung, năng động
Được tham gia vào các hoạt động tiệc sinh nhật, du lịch hè, team building,...
Thử việc 1-2 tháng tùy năng lực
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DQ GROUP VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
