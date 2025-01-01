Tuyển Nhân viên thủ kho Công ty Cổ phần Pizza 4Ps làm việc tại Long An thu nhập 6 - 9 Triệu

- Chấp hành đúng Policy, EHS , PCCC của Công ty.

- Thực hiện soạn hàng và giao nhận với các bộ phận liên quan đúng đủ theo quy trình.

- Cập nhật số Lot lên hệ thống, theo dõi FIFO/FEFO xuất nhập hàng ngày.

- Thực hiện kiểm tra số lượng tồn kho hằng ngày đảm bảo số lượng đúng với hệ thống.

- Kiểm soát hàng hóa nhận dạng và checklist theo yêu cầu.

- Thực hiện công tác kiểm kê định kỳ theo yêu cầu

- Thực hiện công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

- Báo cáo quản lý trực tiếp các vấn đề bất thường trong quá trình làm việc.