Tuyển Nhân viên thủ kho Công ty Cổ phần Pizza 4Ps làm việc tại Long An thu nhập 6 - 9 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên thủ kho Tại Công ty Cổ phần Pizza 4Ps
- Long An: Lô MD1
- 5 Đường Trung Tâm, Khu công nghiệp Long Hậu mở rộng, Long Hậu, Cần Giuộc, Long An., Cần Giuộc, Huyện Cần Giuộc
Mô Tả Công Việc Nhân viên thủ kho Với Mức Lương 6 - 9 Triệu
- Chấp hành đúng Policy, EHS , PCCC của Công ty.
- Thực hiện soạn hàng và giao nhận với các bộ phận liên quan đúng đủ theo quy trình.
- Cập nhật số Lot lên hệ thống, theo dõi FIFO/FEFO xuất nhập hàng ngày.
- Thực hiện kiểm tra số lượng tồn kho hằng ngày đảm bảo số lượng đúng với hệ thống.
- Kiểm soát hàng hóa nhận dạng và checklist theo yêu cầu.
- Thực hiện công tác kiểm kê định kỳ theo yêu cầu
- Thực hiện công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.
- Báo cáo quản lý trực tiếp các vấn đề bất thường trong quá trình làm việc.
Với Mức Lương 6 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Chăm chỉ, trung thực
Tại Công ty Cổ phần Pizza 4Ps Thì Được Hưởng Những Gì
Phụ cấp công việc
Phụ cấp ăn trưa, phòng nghỉ trưa
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Pizza 4Ps
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI