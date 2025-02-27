Tuyển Nhân viên thủ kho La Vie Limited Liability Company làm việc tại Long An thu nhập Thỏa thuận

• Xuất nhập vật tư theo đúng qui trình của công ty

• Kiểm kê hàng tháng, quý đảm bảo số liệu chính xác và trung thực

• Báo cáo tháng theo các chỉ tiêu yêu cầu của Nestlé

• Tuân thủ 5S, GMP cho khu vực kho phụ tùng (dọn dẹp vệ sinh hàng ngày)

• Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của cấp trên

• Theo dõi hiện trạng xe nâng để báo cáo và đề xuất

• Kiểm soát Budget trong kho về sửa chữa