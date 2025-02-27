Tuyển Nhân viên thủ kho La Vie Limited Liability Company làm việc tại Long An thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên thủ kho Tại La Vie Limited Liability Company
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Long An: Long An, Vietnam
Mô Tả Công Việc Nhân viên thủ kho Với Mức Lương Thỏa thuận
• Xuất nhập vật tư theo đúng qui trình của công ty
• Kiểm kê hàng tháng, quý đảm bảo số liệu chính xác và trung thực
• Báo cáo tháng theo các chỉ tiêu yêu cầu của Nestlé
• Tuân thủ 5S, GMP cho khu vực kho phụ tùng (dọn dẹp vệ sinh hàng ngày)
• Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của cấp trên
• Theo dõi hiện trạng xe nâng để báo cáo và đề xuất
• Kiểm soát Budget trong kho về sửa chữa
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kinh nghiệm 02 năm trong vị trí Thủ kho.
Có kinh nghiệm trong môi trường FMCG & có thể sử dụng phần mềm SAP, AX, ERP là lợi thế.
Làm việc theo ca, 3 ca
Tại La Vie Limited Liability Company Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại La Vie Limited Liability Company
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
