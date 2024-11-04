Tuyển Nhân viên thủ kho CÔNG TY CỔ PHẦN INOX DIỆU THỊNH làm việc tại Long An thu nhập 9 - 12 Triệu

Tuyển Nhân viên thủ kho CÔNG TY CỔ PHẦN INOX DIỆU THỊNH làm việc tại Long An thu nhập 9 - 12 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN INOX DIỆU THỊNH
Ngày đăng tuyển: 04/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 30/11/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN INOX DIỆU THỊNH

Nhân viên thủ kho

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên thủ kho Tại CÔNG TY CỔ PHẦN INOX DIỆU THỊNH

Mức lương
9 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
4 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Long An: CCN Đức Thuận, Mỹ Hạnh Bắc, Đức Hoà

Mô Tả Công Việc Nhân viên thủ kho Với Mức Lương 9 - 12 Triệu

- Quản lý hàng hóa: Nhận, kiểm tra và lưu trữ hàng hóa vào kho. Đảm bảo hàng hóa được sắp xếp gọn gàng, đúng vị trí và dễ dàng tìm kiếm. - Kiểm kê: Thực hiện kiểm kê định kỳ để đảm bảo số lượng hàng hóa trong kho khớp với số liệu trên hệ thống ERP. - Xuất nhập hàng: Thực hiện các thủ tục xuất, nhập hàng hóa theo yêu cầu. Đảm bảo hàng hóa được xuất, nhập đúng số lượng và chất lượng. - Báo cáo: Lập báo cáo tồn kho, báo cáo xuất nhập hàng hóa định kỳ và theo yêu cầu của cấp trên. - Bảo quản hàng hóa: Đảm bảo hàng hóa trong kho được bảo quản tốt, tránh hư hỏng, mất mát. - An toàn lao động: Tuân thủ các quy định về an toàn lao động trong kho, đảm bảo môi trường làm việc an toàn cho bản thân và đồng nghiệp.
- Quản lý hàng hóa:
- Kiểm kê:
- Xuất nhập hàng:
- Báo cáo:
- Bảo quản hàng hóa:
- An toàn lao động:

Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ: tốt nghiệp trung cấp trở lên. Kinh nghiệm: Không yêu cầu kinh nghiệm. Kỹ năng: Kỹ năng tính toán, tư duy logic, tổ chức, quản lý thời gian tốt. Sức khỏe: Có sức khỏe tốt, có khả năng làm việc trong môi trường kho bãi. Trách nhiệm: Trung thực, cẩn thận, có trách nhiệm cao trong công việc.
Trình độ: tốt nghiệp trung cấp trở lên.
Trình độ
Kinh nghiệm: Không yêu cầu kinh nghiệm.
Kinh nghiệm:
Kỹ năng: Kỹ năng tính toán, tư duy logic, tổ chức, quản lý thời gian tốt.
Kỹ năng:
Sức khỏe: Có sức khỏe tốt, có khả năng làm việc trong môi trường kho bãi.
Sức khỏe:
Trách nhiệm: Trung thực, cẩn thận, có trách nhiệm cao trong công việc.
Trách nhiệm:

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN INOX DIỆU THỊNH Thì Được Hưởng Những Gì

Du lịch, teambuilding mỗi năm Sinh nhật, Trung thu, Tết, ... Công ty cung cấp bữa ăn sáng, trưa và tăng ca Bảo hiểm tai nạn 247 và các BHBB khác Cung cấp các gói vay hỗ trợ mua nhà, mua xe 12 ngày phép, mỗi 5 năm thâm niên được cộng (+) 1 ngày phép Được review lương mỗi năm Đào tạo và lộ trình thăng tiến
Du lịch, teambuilding mỗi năm
Sinh nhật, Trung thu, Tết, ...
Công ty cung cấp bữa ăn sáng, trưa và tăng ca
Bảo hiểm tai nạn 247 và các BHBB khác
Cung cấp các gói vay hỗ trợ mua nhà, mua xe
12 ngày phép, mỗi 5 năm thâm niên được cộng (+) 1 ngày phép
Được review lương mỗi năm
Đào tạo và lộ trình thăng tiến

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN INOX DIỆU THỊNH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Lô G02, ĐT 823B, Cụm công nghiệp Đức Thuận, Xã Mỹ Hạnh Bắc, Huyện Đức Hoà, Tỉnh Long An, Việt Nam

