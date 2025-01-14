Tuyển Nhân viên thủ kho CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU PHÁT TRIỂN ĐÔNG DƯƠNG - TẬP ĐOÀN THỂ THAO KINGSPORT Pro Company làm việc tại Long An thu nhập 10 - 12 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên thủ kho Tại CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU PHÁT TRIỂN ĐÔNG DƯƠNG - TẬP ĐOÀN THỂ THAO KINGSPORT Pro Company
Mức lương
10 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Long An: Lô 03, Tầng 2, Kho số A01 thuộc Lô 3G
- 9, Đường số 14, KCN Long Hậu 3 (giai đoạn 1), Ấp 3, Xã Long Hậu, Cần Giuộc, Huyện Cần Giuộc
Mô Tả Công Việc Nhân viên thủ kho Với Mức Lương 10 - 12 Triệu
Kiểm tra đầy đủ chứng từ, hàng hóa xuất nhập kho
Sắp xếp, quản lý hàng hóa trong kho theo đúng quy định
Kiểm kê hàng hóa định kỳ
Các công việc khác theo sự sắp xếp của quản lí trực tiếp
Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nam, tuổi từ 22 – 35,
Tốt nghiệp trung cấp trở lên ngành tài chính kế toán
Thành thạo vi tính văn phòng ( Word, Excel..)
Có kinh nghiệm 1 năm ở vị trí tương đương
Cẩn thận, nguyên tắc, trung thực, có trách nhiệm trong công việc
Làm từ thứ 2 - thứ 7 nghỉ Chủ Nhật, thời gian 7h30 – 16h30
Tại CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU PHÁT TRIỂN ĐÔNG DƯƠNG - TẬP ĐOÀN THỂ THAO KINGSPORT Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì
Lương từ 10 - 12 triệu (100% probation)
Làm việc trong môi trường trẻ, chuyên nghiệp nhiều cơ hội học tập và phát triển từ các Sếp và đồng nghiệp.
Chế độ đãi ngộ tốt, lương tháng 13 và thưởng cuối năm 2-3 tháng lương.
Tham gia team building và tăng lương hàng năm.
Đóng đầy đủ bảo hiểm theo quy định.
Có cơ hội thăng tiến lên vị trí quản lý sau 6 tháng - 1 năm
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU PHÁT TRIỂN ĐÔNG DƯƠNG - TẬP ĐOÀN THỂ THAO KINGSPORT Pro Company
