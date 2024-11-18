Tuyển Thu mua/Mua hàng CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP DOUM PALM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 59 Street 28, An Phu An Khanh Urban Area, District 2, Ho Chi Minh City, Quận 2

Mô Tả Công Việc Thu mua/Mua hàng Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Tìm kiếm và đánh giá nhà cung cấp: Tìm kiếm các nhà cung cấp tiềm năng, đánh giá năng lực và lựa chọn nhà cung cấp phù hợp để đáp ứng nhu cầu sản phẩm/dịch vụ của công ty.

Đàm phán và thương lượng: Làm việc với nhà cung cấp để thương lượng giá cả, điều khoản hợp đồng và các điều kiện mua hàng tốt nhất, đảm bảo tối ưu hóa chi phí và chất lượng.

Kiểm soát chất lượng sản phẩm: Đảm bảo hàng hóa từ nhà cung cấp đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng của công ty thông qua việc kiểm tra hoặc yêu cầu chứng nhận chất lượng.

Quản lý đơn hàng và hậu cần: Thực hiện đặt hàng, theo dõi tiến độ giao hàng, xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình vận chuyển để đảm bảo sản phẩm được giao đúng hạn.

Duy trì mối quan hệ với nhà cung cấp: Xây dựng và phát triển mối quan hệ lâu dài với các đối tác chiến lược để đảm bảo nguồn cung ổn định.

Yêu Cầu Công Việc

Có kinh nghiệm trong lĩnh vực thu mua, chuỗi cung ứng hoặc quản lý nhà cung cấp.

Kỹ năng giao tiếp và đàm phán xuất sắc, khả năng xử lý tình huống linh hoạt.

Hiểu biết về thị trường, xu hướng giá cả và các sản phẩm liên quan.

Kỹ năng tổ chức, quản lý thời gian và chú ý đến chi tiết.

Có khả năng sử dụng các phần mềm quản lý nhà cung cấp hoặc bảng tính (SAP Ariba, Excel, v.v.) là một lợi thế.

Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP DOUM PALM Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 8 – 12 triệu/tháng, tùy theo năng lực và kinh nghiệm.

Chế độ phúc lợi: Tham gia bảo hiểm xã hội, lương tháng 13, thưởng lễ Tết và các chính sách khác theo quy định của công ty.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp: Được đào tạo và phát triển kỹ năng chuyên môn.

Thứ Hai đến Thứ Sáu: 9:00 - 18:00

Thứ Bảy: 9:00 - 13:00

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP DOUM PALM

