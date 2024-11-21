Tuyển Theo dõi đơn hàng Motives Vietnam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Theo dõi đơn hàng Motives Vietnam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Motives Vietnam
Ngày đăng tuyển: 21/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/12/2024
Motives Vietnam

Theo dõi đơn hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Theo dõi đơn hàng Tại Motives Vietnam

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: M

- Building, 9 Đường Số 8, Tân Phú, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Quận 7

Mô Tả Công Việc Theo dõi đơn hàng Với Mức Lương Thỏa thuận

1. Thực hiện tiến độ thông tin đầu vào
Thực hiện tiến độ PO/ SBD/ EDI trên ERP
Thực hiện tiến độ Trim list
Cập nhật thông tin GRS/ RCS
2. Thực hiện các yêu cầu khác của quản lý

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp các chuyên ngành liên quan, ưu tiên học chuyên ngành Công nghệ may/ thời trang
Biết tin học văn phòng, Tiếng Anh 4 kỹ năng
Đáp ứng thời gian làm việc 5 ngày/tuần trong vòng 6 tháng
Cẩn thận, chăm chỉ, chịu khó tiếp thu

Tại Motives Vietnam Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 250.000/ngày (8 tiếng)
Hoạt động thể thao (gym, bóng đá, bóng chuyền, bóng bàn, bơi lội)
Sử dụng trà, cafe, ăn sáng đầu tháng miễn phí
Cung cấp PC, miễn phí gửi xe

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Motives Vietnam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Motives Vietnam

Motives Vietnam

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tòa nhà M-Building, Số 9 Đường 8, Khu A, Đô Thị Mới Nam Thành Phố, Phường Tân Phú, Quận 7, Thành Phố Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

