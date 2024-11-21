Tuyển Theo dõi đơn hàng Motives Vietnam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: M - Building, 9 Đường Số 8, Tân Phú, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Quận 7

Mô Tả Công Việc Theo dõi đơn hàng Với Mức Lương Thỏa thuận

1. Thực hiện tiến độ thông tin đầu vào

Thực hiện tiến độ PO/ SBD/ EDI trên ERP

Thực hiện tiến độ Trim list

Cập nhật thông tin GRS/ RCS

2. Thực hiện các yêu cầu khác của quản lý

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp các chuyên ngành liên quan, ưu tiên học chuyên ngành Công nghệ may/ thời trang

Biết tin học văn phòng, Tiếng Anh 4 kỹ năng

Đáp ứng thời gian làm việc 5 ngày/tuần trong vòng 6 tháng

Cẩn thận, chăm chỉ, chịu khó tiếp thu

Tại Motives Vietnam Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 250.000/ngày (8 tiếng)

Hoạt động thể thao (gym, bóng đá, bóng chuyền, bóng bàn, bơi lội)

Sử dụng trà, cafe, ăn sáng đầu tháng miễn phí

Cung cấp PC, miễn phí gửi xe

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Motives Vietnam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin