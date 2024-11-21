Tuyển Theo dõi đơn hàng Motives Vietnam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Theo dõi đơn hàng Tại Motives Vietnam
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: M
- Building, 9 Đường Số 8, Tân Phú, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Quận 7
Mô Tả Công Việc Theo dõi đơn hàng Với Mức Lương Thỏa thuận
1. Thực hiện tiến độ thông tin đầu vào
Thực hiện tiến độ PO/ SBD/ EDI trên ERP
Thực hiện tiến độ Trim list
Cập nhật thông tin GRS/ RCS
2. Thực hiện các yêu cầu khác của quản lý
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp các chuyên ngành liên quan, ưu tiên học chuyên ngành Công nghệ may/ thời trang
Biết tin học văn phòng, Tiếng Anh 4 kỹ năng
Đáp ứng thời gian làm việc 5 ngày/tuần trong vòng 6 tháng
Cẩn thận, chăm chỉ, chịu khó tiếp thu
Tại Motives Vietnam Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương: 250.000/ngày (8 tiếng)
Hoạt động thể thao (gym, bóng đá, bóng chuyền, bóng bàn, bơi lội)
Sử dụng trà, cafe, ăn sáng đầu tháng miễn phí
Cung cấp PC, miễn phí gửi xe
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Motives Vietnam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI