Tuyển Nhân viên Thu ngân Công ty TNHH Hồng Hạnh làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Công ty TNHH Hồng Hạnh
Ngày đăng tuyển: 09/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 09/02/2025
Công ty TNHH Hồng Hạnh

Nhân viên Thu ngân

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Thu ngân Tại Công ty TNHH Hồng Hạnh

Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 252 phố Huế, Hai Bà Trưng, Quận Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Nhân viên Thu ngân Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

- Thu tiền và giao giấy tờ mua hàng cho khách.
- Tư vấn các dịch vụ cho khách hàng và giải thích các chi phí liên quan cho khách hàng.
- Tiếp nhận và trả lời điện thoại khách hàng gọi đến.
- Cuối ngày báo cáo tiền quỹ cho quản lý
- Địa chỉ làm việc:
HEAD Hồng Hạnh 1: Số 252 phố Huế, phường Phố Huế, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Độ tuổi: 20- 28
- Cẩn thận và tỉ mỉ trong công việc.
- Có khả năng xử lý các công việc và các công việc phát sinh.
- Sắp xếp các công việc một cách khoa học; kỹ năng xử lý tình huống nhanh.
- Cẩn thận, bảo mật , quản lý thời gian hiệu quả và chịu được áp lực công việc.
- Kỹ năng giao tiếp và làm việc với khách hàng tốt.

Tại Công ty TNHH Hồng Hạnh Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: Từ 8 triệu - 10 triệu (lương+ hoa hồng)
- Được phụ cấp cơm trưa 30.000đ/ ngày
- Làm việc trong môi trường trẻ trung, chuyên nghiệp, đãi ngộ người tài, và nhiều cơ hội thăng tiến cho NV.
- Được hưởng đầy đủ BHXH, BHYT và BHTN theo luật lao động Việt Nam hiện hành, nghỉ các ngày lễ tết.
- Được hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi của công ty, lương tháng 13.
- Tham gia các hoạt động, phong trào vui chơi thường niên của Công ty.
- Được đào tạo, nâng cao nghiệp vụ thường xuyên.
- Được hưởng ưu đãi khi mua xe, bảo dưỡng xe máy tại cửa hàng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Hồng Hạnh

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Hồng Hạnh

Công ty TNHH Hồng Hạnh

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: HEAD Hồng Hạnh 1: Địa chỉ: Số 252 Phố Huế, Hai Bà Trưng, Hà Nội HEAD Hồng Hạnh 2: Địa chỉ: Số 7 Âu Cơ, phường Quảng An, Tây Hồ,HN HEAD Hồng Hạnh 3: Địa chỉ: 18 Lê Đức Thọ, Nam Từ Liêm, Hà Nội HEAD Hồng Hạnh 4: Địa chỉ: 54 Đường Nguyễn Trãi, Khu phố

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

