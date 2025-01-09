Tuyển Nhân viên Thu ngân Công ty TNHH Hồng Hạnh làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 252 phố Huế, Hai Bà Trưng, Quận Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Nhân viên Thu ngân Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

- Thu tiền và giao giấy tờ mua hàng cho khách.

- Tư vấn các dịch vụ cho khách hàng và giải thích các chi phí liên quan cho khách hàng.

- Tiếp nhận và trả lời điện thoại khách hàng gọi đến.

- Cuối ngày báo cáo tiền quỹ cho quản lý

- Địa chỉ làm việc:

HEAD Hồng Hạnh 1: Số 252 phố Huế, phường Phố Huế, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Độ tuổi: 20- 28

- Cẩn thận và tỉ mỉ trong công việc.

- Có khả năng xử lý các công việc và các công việc phát sinh.

- Sắp xếp các công việc một cách khoa học; kỹ năng xử lý tình huống nhanh.

- Cẩn thận, bảo mật , quản lý thời gian hiệu quả và chịu được áp lực công việc.

- Kỹ năng giao tiếp và làm việc với khách hàng tốt.

Tại Công ty TNHH Hồng Hạnh Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: Từ 8 triệu - 10 triệu (lương+ hoa hồng)

- Được phụ cấp cơm trưa 30.000đ/ ngày

- Làm việc trong môi trường trẻ trung, chuyên nghiệp, đãi ngộ người tài, và nhiều cơ hội thăng tiến cho NV.

- Được hưởng đầy đủ BHXH, BHYT và BHTN theo luật lao động Việt Nam hiện hành, nghỉ các ngày lễ tết.

- Được hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi của công ty, lương tháng 13.

- Tham gia các hoạt động, phong trào vui chơi thường niên của Công ty.

- Được đào tạo, nâng cao nghiệp vụ thường xuyên.

- Được hưởng ưu đãi khi mua xe, bảo dưỡng xe máy tại cửa hàng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Hồng Hạnh

