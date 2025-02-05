Tuyển Nhân viên Thu ngân CÔNG TY CỔ PHẦN VALHALLA FOODS làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Thu ngân Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VALHALLA FOODS
- Hà Nội: số 35a ngõ 12 Đặng Thai Mai, Quảng An, Tây Hồ, Quận Tây Hồ
Mô Tả Công Việc Nhân viên Thu ngân Với Mức Lương Thỏa thuận
Chào đón và hướng dẫn khách vào bàn hoặc khu vực chờ, kiểm tra tình trạng bàn trống và điều phối chỗ ngồi cho khách
Trực số điện thoại hotline, quản lý thông tin đặt bàn
Thực hiện công tác thu ngân: check bill, in bill, thanh toán tiền cho khách theo đúng quy trình thanh toán của nhà hàng.
Khi nhận tiền từ khách, Nhân viên thu ngân sẽ nói to, rõ ràng số tiền mình nhận, nhập vào máy và nói lại cho khách biết số tiền còn thừa. Thối tiền thừa cho khách bằng cách sắp xếp thứ tự từ tiền có mệnh giá lớn đến tiền có mệnh giá nhỏ và xòe theo hình nan quạt để khách hàng dễ kiểm tra. Không quên cám ơn khách hàng đã sử dụng dịch vụ của nhà hàng, khách sạn.
Lập sổ theo dõi hàng ngày của bộ phận thu ngân
Lập báo cáo doanhthu hàng ngày theo yêu cầu của bộ phận kế toán
Đảm bảo vệ sinh khu vực quầy thu ngân, giữ cho máy móc thu ngân hoạt động tốt
Làm những công việc khác theo yêu cầu của quản lý
Phối hợp với các bộ phận khác để đảm bảo hoạt động nhà hàng nhằm cung cấp chokhách hàng dịch vụ tốt nhất
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nhanh nhẹn, cẩn thận, trung thực
Thành thạo các hệ thống máy tính, phần mềm thanhtoán, và các thiết bị thu ngân (chưa có kinh nghiệm được đào tạo)
Giao tiếp tiếng Anh
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VALHALLA FOODS Thì Được Hưởng Những Gì
Tháng nghỉ 04 ngày
Chế độ lễ, tết, du lịch, sinh nhật ... theo chế độ của công ty
Làm việc trong môi trườngnăng động, chuyênnghiệp
Xét tăng lương định kỳ 1 năm 02 lần, tháng 6 và tháng 12 hàng năm
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VALHALLA FOODS
