Tuyển Nhân viên Thu ngân CÔNG TY CỔ PHẦN VALHALLA FOODS làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: số 35a ngõ 12 Đặng Thai Mai, Quảng An, Tây Hồ, Quận Tây Hồ

Mô Tả Công Việc Nhân viên Thu ngân Với Mức Lương Thỏa thuận

Chào đón và hướng dẫn khách vào bàn hoặc khu vực chờ, kiểm tra tình trạng bàn trống và điều phối chỗ ngồi cho khách

Trực số điện thoại hotline, quản lý thông tin đặt bàn

Thực hiện công tác thu ngân: check bill, in bill, thanh toán tiền cho khách theo đúng quy trình thanh toán của nhà hàng.

Khi nhận tiền từ khách, Nhân viên thu ngân sẽ nói to, rõ ràng số tiền mình nhận, nhập vào máy và nói lại cho khách biết số tiền còn thừa. Thối tiền thừa cho khách bằng cách sắp xếp thứ tự từ tiền có mệnh giá lớn đến tiền có mệnh giá nhỏ và xòe theo hình nan quạt để khách hàng dễ kiểm tra. Không quên cám ơn khách hàng đã sử dụng dịch vụ của nhà hàng, khách sạn.

Lập sổ theo dõi hàng ngày của bộ phận thu ngân

Lập báo cáo doanhthu hàng ngày theo yêu cầu của bộ phận kế toán

Đảm bảo vệ sinh khu vực quầy thu ngân, giữ cho máy móc thu ngân hoạt động tốt

Làm những công việc khác theo yêu cầu của quản lý

Phối hợp với các bộ phận khác để đảm bảo hoạt động nhà hàng nhằm cung cấp chokhách hàng dịch vụ tốt nhất

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nữ từ 18 tuổi trở lên; ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm vị trí thu ngân

Nhanh nhẹn, cẩn thận, trung thực

Thành thạo các hệ thống máy tính, phần mềm thanhtoán, và các thiết bị thu ngân (chưa có kinh nghiệm được đào tạo)

Giao tiếp tiếng Anh

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VALHALLA FOODS Thì Được Hưởng Những Gì

Lương khởi điểm:30.000đ - 35.000đ/giờ + phụ cấp ăn ca + thưởng + Tip

Tháng nghỉ 04 ngày

Chế độ lễ, tết, du lịch, sinh nhật ... theo chế độ của công ty

Làm việc trong môi trườngnăng động, chuyênnghiệp

Xét tăng lương định kỳ 1 năm 02 lần, tháng 6 và tháng 12 hàng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VALHALLA FOODS

