Tuyển Nhân viên Thu ngân Công ty Cổ phần Quốc tế Nha khoa Việt Pháp làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Thu ngân Tại Công ty Cổ phần Quốc tế Nha khoa Việt Pháp
- Hà Nội: 69 Trần Đăng Ninh, Cầu Giấy, Hà Nội, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Nhân viên Thu ngân Với Mức Lương 9 - 12 Triệu
Lập phiếu khám, phiếu thu tiền trên phần mềm cho khách hàng khi đến phòng khám sử dụng dịch vụ;
Quản lý, theo dõi và thực hiện thu/chi tiền tại phòng khám theo quy định;
Kiểm tra việc nhập hồ sơ bệnh nhân của các bộ phận liên quan;
Quản lý và nộp tiền vào tài khoản của Công ty theo quy định;
Làm thủ tục bảo lãnh bảo hiểm cho khách hàng và tập hợp hồ sơ bảo hiểm gửi cho các đơn vị bảo hiểm;
Viết hóa đơn GTGT cho khách hàng (nếu cần);
Theo dõi và thu hồi công nợ khách hàng từng dịch vụ;
Hỗ trợ các công việc trong Quầy: Gọi lịch hẹn chăm sóc khách hàng, mở cửa... (nếu cần ) - Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của Trưởng Bộ phận
Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Chiều cao > 1m58
Ngoại hình ưa nhìn (Răng đều)
Yêu cầu có kinh nghiệm ở vị trí thu ngân, kế toán quầy, hành chính nhân sự,...
Kỹ năng giao tiếp tốt
Tin học văn phòng tốt: Word, Excel.
Nhanh nhẹn, trung thực, có trách nhiệm với công việc
Tại Công ty Cổ phần Quốc tế Nha khoa Việt Pháp Thì Được Hưởng Những Gì
Tổng thu nhập 9-12tr/ tháng = Lương cứng + Phụ cấp + Thưởng
Lương cứng deal từ 7tr- 9tr / 26 ngày/ tháng
Phụ cấp ăn trưa 780k/ 26 ngày/ tháng
Phụ cấp trang điểm 100k/ tháng
Ưu đãi sử dụng dịch vụ khi trở thành nhân viên chính thức tại Việt Pháp giảm tới 60%
Tham gia team Building, Kickoff, Workshop, du lịch hàng năm.
Được hưởng các chính sách BHXH, chế độ thưởng, nghỉ lễ tết, phép năm, phúc lợi theo quy định của nhà nước.
Thời gian làm việc:
Ca A: 08h00 - 18h00 hoặc ca B 09h00 – 19h00
Nghỉ trưa 2 tiếng: 11h30 - 13h30
26 ngày / tháng. Nghỉ 4 ngày (K nghỉ cuối tuần)
Địa chỉ làm việc: ( 1 trong 2 cơ sở)
69 Trần Đăng Ninh, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội
Chân tháp đồng hồ, Văn Phú, Phú La, Hà Đông, Hà Nội
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Quốc tế Nha khoa Việt Pháp
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
