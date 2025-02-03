Tuyển Nhân viên Thu ngân Công ty Phúc Hưng Thịnh làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 8 Triệu

Công ty Phúc Hưng Thịnh
Ngày đăng tuyển: 03/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 06/03/2025
Công ty Phúc Hưng Thịnh

Nhân viên Thu ngân

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Thu ngân Tại Công ty Phúc Hưng Thịnh

Mức lương
7 - 8 Triệu
Hình thức làm việc
Bán thời gian
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 70 Nguyễn Du, Hoàn Kiếm

- Miền Bắc, Quận Hoàn Kiếm

Mô Tả Công Việc Nhân viên Thu ngân Với Mức Lương 7 - 8 Triệu

Thực hiện công tác thu ngân: check bill, in bill, thanh toán tiền cho khách theo đúng quy trình thanh toán của nhà hàng.
Đảm bảo quá trình thanh toán cho khách hàng chính xác, nhanh chóng.
Đảm bảo số tiền mặt thu được phải khớp với số liệu doanh thu trên máy hàng ngày.
Lập sổ theo dõi hàng ngày. lập báo cáo doanh thu hàng ngày theo yêu cầu của bộ phận Kế toán.
Làm những công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương 7 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ưu tiên đã tốt nghiệp Trung cấp, CĐ, ĐH chuyên ngành tài chính - kế toán;
Có kinh nghiệm tại vị trí tương đương trong lĩnh vực nhà hàng/khách sạn/dịch vụ
Có kỹ năng xử lý thông tin & giải quyết vấn đề;
Sử dụng được phần mềm kế toán

Tại Công ty Phúc Hưng Thịnh Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường F&B năng động, nhiều cơ hội phát triển, làm việc với các chuyên gia trong lĩnh vực F&B
Tăng lương, thưởng hàng năm dựa trên năng lực; thưởng cuối năm theo kết quả kinh doanh;
Hưởng đầy đủ chế độ thưởng doanh thu, thưởng nghỉ lễ Tết, phép năm, sinh nhật, hiếu hỉ...
Thu nhập: Từ 7,000,000đ – 8,500,000đ - Thỏa thuận theo năng lực khi phỏng vấn
Thời gian làm việc: 6 ngày/tuần, linh hoạt theo lịch của nhà hàng
Thời gian làm việc:

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Phúc Hưng Thịnh

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Phúc Hưng Thịnh

Công ty Phúc Hưng Thịnh

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số 55 ngõ Tức Mặc, Cửa Nam, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

