Tuyển Nhân viên Thu ngân CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC GITIHO VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 35 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Thu ngân Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC GITIHO VIỆT NAM
- Hà Nội: Phòng 304b, tầng 3, Tòa nhà Tây Hà, Số 19 Tố Hữu, Khu đô thị mới Phùng Khoang, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.
Mô Tả Công Việc Nhân viên Thu ngân Với Mức Lương 15 - 35 Triệu
Tìm kiếm và phát triển khách hàng doanh nghiệp:
• Chủ động tìm kiếm và tiếp cận các doanh nghiệp tiềm năng của khách hàng, đặc biệt là các CEO, HRM, Giám đốc L&D.
• Tư vấn và giới thiệu các giải pháp đào tạo và phát triển nhân sự (L&D) phù hợp với mục tiêu kinh doanh và tầm nhìn dài hạn của khách hàng.
• Thiết lập và xây dựng mối quan hệ chặt chẽ với các khách hàng chiến lược để tạo ra cơ hội hợp tác lâu dài.
Tư vấn giải pháp đào tạo L&D:
• Phân tích nhu cầu đào tạo của khách hàng doanh nghiệp, đề xuất các giải pháp L&D được cá nhân hóa để nâng cao hiệu quả hoạt động và năng lực nhân sự.
• Xây dựng và trình bày các kế hoạch hợp lý, báo giá và chiến lược phát triển chương trình đào tạo phù hợp với đặc thù từng doanh nghiệp.
• Đảm bảo khách hàng hiểu được cốt lõi giá trị của sản phẩm/dịch vụ mà Gitiho cung cấp.
• Hỗ trợ khách hàng xây dựng trình phát triển nhân sự và đội ngũ.
• Đề xuất các giải pháp học tập hợp nhất, đào tạo trực tuyến và offline để tối ưu hóa chi phí và thu nhập.
• Đo lường và đánh giá hiệu quả sau đào tạo, đồng hành động cùng khách hàng trong việc đạt được chỉ số kinh doanh (OKRs/KPIs).
Với Mức Lương 15 - 35 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC GITIHO VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC GITIHO VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
