Tuyển Nhân viên Thu ngân CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG H VÀ A làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Team Building hàng năm, Sự kiện 8/3, 20/10, Trung thu, Noel, tổ chức sinh nhật hàng tháng... - Lộ trình thăng tiến rõ ràng, cơ hội phát triển lên Phó/ Quản Lý Cửa Hàng, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Nhân viên Thu ngân Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Địa điểm làm việc: 9 Nguyễn Khánh Toàn, Cầu Giấy, Hà Nội

Mô tả công việc:

- Tiếp đón và tư vấn, giới thiệu cho khách hàng các sản phẩm, chương trình KM phù hợp

- Giữ gìn vệ sinh cửa hàng

- Thanh toán hóa đơn, phụ trách công tác làm báo cáo thu chi cửa hàng.

- Thực hiện các công việc khác do theo sự phân công của QL trực tiếp.

Làm việc theo ca xoay KHÔNG CHUYÊN CA - KHÔNG PARTTIME

Thời gian làm việc:

Ca 2: 13h30-21h30

Ca 3: 11h-19h.

Chi tiết công việc trao đổi cụ thể khi phỏng vấn

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nữ, sinh năm từ 2003 - 1990, có từ 06 tháng kinh nghiệm

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực tương đương như: Bán lẻ thời trang, dịch vụ, hóa mỹ phẩm...

- Giao tiếp tốt, ngoại hình ưa nhìn là một lợi thế

- Nhanh nhẹn, nhiệt tình, trung thực, yêu thích thời trang

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG H VÀ A Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 8 - 10 triệu VND

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

